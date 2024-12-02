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Главные события финансовых рынков 2 — 8 декабря

Самое важное об экономике и инвестициях: дайджест Финансов Mail.ru. Основано на анализе группы инвестиционных аналитиков Market Power.

Market Power
Группа инвестиционных аналитиков Market Power
Источник: Агентство «Москва»

В мире

На этой неделе в США выйдет статистика по рынку труда. Аналитики не ожидают существенных изменений, но число созданных рабочих мест может подскочить после падения из-за октябрьского урагана.

Аналитики крупнейших мировых банков и рейтинговых агентств прогнозирует, что в следующем году американские акции продолжат расти на фоне устойчивой экономики и высоких прибылей. А на этой неделе главный индекс акций США S&P 500 может находиться в коридоре 5861−6135 пунктов.

В Китае на этой неделе станут известны данные по внешней торговле в ноябре. Скорее всего экспорт рос, поскольку компании наращивают поставки, ожидая повышения пошлин США.


В России


Рост кредитования физлиц в октябре заметно охладился, но корпоративное кредитование пока не замедлилось. Безработица обновила исторический минимум в октябре — 2,3%.

Низкий уровень безработицы — один из факторов высокой инфляции. Пока все намекает на повышение ключевой ставки ЦБ в декабре минимум до 22%.


Инвесторам лучше отдавать предпочтение облигациям с переменным купоном (флоатерам), «коротким» банковским депозитам и фондам ликвидности.


Рубль

На минувшей неделе курс рубля ослаб к основным валютам после введения санкций США против 50 российских банков, включая Газпромбанк. Санкции наложились на октябрьское смягчение требований по продаже валютной выручки для экспортеров — с 50% до 25%. Тем временем, среди населения и предприятий выросли девальвационные ожидания.

На этой неделе курс рубля, установленный ЦБ РФ, может колебаться в коридоре ₽105,9−113,1 за доллар.


Нефть

На прошлой неделе ключевые страны ОПЕК+ начали дискуссии об очередной отсрочке наращивания добычи, запланированной на январь. По данным Bloomberg, страны сомневаются, что ситуация на рынке позволяет увеличивать добычу с января, и могут отложить эти планы на несколько месяцев. Решение о продлении сокращения добычи поддержит цены на нефть.


На этой неделе котировки нефти Brent могут колебаться в диапазоне $66,9−78,7 за баррель.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».