Главные события финансовых рынков 2 — 8 декабря

На прошлой неделе ключевые страны ОПЕК+ начали дискуссии об очередной отсрочке наращивания добычи, запланированной на январь. По данным Bloomberg, страны сомневаются, что ситуация на рынке позволяет увеличивать добычу с января, и могут отложить эти планы на несколько месяцев. Решение о продлении сокращения добычи поддержит цены на нефть.