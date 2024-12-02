«Газпром» досрочно вывел поставки газа в КНР по «Силе Сибири» на проектный уровень

«В соответствии с запросом китайской стороны и подписанным соглашением “Газпром” досрочно обеспечил увеличение экспорта российского природного газа в Китай по газопроводу “Сила Сибири”. С 1 декабря суточные поставки выведены на максимальный контрактный уровень. Увеличение поставок обеспечено на месяц раньше изначального срока, предусмотренного двусторонним долгосрочным договором купли-продажи газа по “восточному” маршруту между “Газпромом” и китайской компанией CNPC», — сказано в сообщении.
Поставки по «Силе Сибири» в 2020 году составили 4,1 млрд куб. м, в 2021 году — 10,39 млрд куб. м, в 2022 году — 15,4 млрд куб. м, в 2023 году — 22,73 млрд куб. м, а по итогам 2024 года превысят контрактные обязательства «Газпрома» на этот год.