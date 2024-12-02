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ФАС выдала предупреждения компаниям в сфере ТКО в восьми регионах РФ

Служба выявила признаки нарушений в действиях 12 организаций.

Источник: Андреев Владимир/URA.RU/ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. ФАС выдала 12 предупреждений региональным операторам в сфере обращения с ТКО в связи с доминирующим положением на рынке. От этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Анализ деятельности организаций продолжается в других субъектах РФ. Служба выявила признаки нарушений в действиях 12 организаций в 8 регионах. Компании занимают доминирующее положение на территории этих субъектов РФ», — сообщили в ФАС.

ФАС России проанализировала типовые договоры, которые размещены на официальных сайтах региональных операторов. В результате ведомство установило, что они могут привести к навязыванию невыгодных условий для представителей предпринимательского сообщества и граждан.

«В связи с этим служба выдала предупреждения компаниям. Срок исполнения — в течение 30 дней с момента получения. Согласно Закону о защите конкуренции в случае неисполнения ФАС России возбудит дела о нарушении антимонопольного законодательства», — уточнили в службе.