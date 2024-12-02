Экономист предупредила, как компании обманывают с ипотекой

«Классическая схема менеджеров компании-застройщика склонить будущего покупателя к приобретению квартиры в ипотеку — это торопить клиента с подписанием договора, например, постоянно повторяя, что “завтра акция уже не будет действовать и стоимость квартиры будет выше, а значит и размер первоначального взноса увеличится в два раза” и т. д. », — сказала она.