Экономист предупредила, как компании обманывают с ипотекой

«Классическая схема менеджеров компании-застройщика склонить будущего покупателя к приобретению квартиры в ипотеку — это торопить клиента с подписанием договора, например, постоянно повторяя, что “завтра акция уже не будет действовать и стоимость квартиры будет выше, а значит и размер первоначального взноса увеличится в два раза”
При этом, по словам Анисимовой, квартира «со скидкой» стоит на пару миллионов дороже чем аналогичный объект без всяких дисконтов. Такие уловки рассчитаны на то, чтобы не дать покупателю трезво оценить ситуацию или поискать другие варианты для сравнения цен.
Кроме того, менеджеры, предлагая жилье со скидкой «забывают» назвать причину такой стоимости — неудачная планировка или вид из окна.
«Кредитные организации тоже часто прибегают к использованию различных хитростей, например, пытаются навязать “свои” страховые компании. Стоимость страхования в таких компаниях, как правило, в 2−3 раза дороже, чем средняя стоимость на рынке. Если же вы не захотите приобрести навязанную страховку, банк может начать вас шантажировать повышением процента или отказом в кредите», — добавила Анисимова.
Она подчеркнула, что подобные действия незаконны: покупатель имеет право обратиться в любую страховую компанию, что не должно отразиться на стоимости ипотеки. Экономист также предупредила, что в договоре может быть прописан важный пункт, на который менеджер не обратит внимание, например, повышение процента по кредиту.
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