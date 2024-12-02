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Экономист назвал справедливой ставку по вкладам в 16−19% в 2025 году

Кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал «Газете.Ru», что считает справедливой ставку по вкладам в 2025 году на уровне 16−19%.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Shutterstock

«Наиболее справедливая ставка по депозитам находится примерно на уровне ключевой ставки. В 2025 году справедливая ставка по вкладам будет составлять 16−19% (ключевая ставка сейчас — 21%). Но непосредственно предложения на рынке банковских вкладов будут более выгодными (на уровне ключевая ставка + 1 процентный пункт, то есть 18−21%). Резкого снижения ставок по вкладам физических лиц в 2025 году не ожидается. У граждан сохранится возможность получать доход на уровне, значительно превосходящем уровень инфляции», — отметил экономист.

Центральный банк 25 октября увеличил ключевую ставку с 19% до 21%. После принятия решения регулятора и в ожидании очередного заседания по ставке, российские банки начали увеличивать ставки по депозитам. Согласно информации, предоставленной финансовым маркетплейсом «Сравни», в данный момент депозиты предлагают под ставки в диапазоне от 18% до 27%.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».