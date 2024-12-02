Экономист назвал справедливой ставку по вкладам в 16−19% в 2025 году

«Наиболее справедливая ставка по депозитам находится примерно на уровне ключевой ставки. В 2025 году справедливая ставка по вкладам будет составлять 16−19% (ключевая ставка сейчас — 21%). Но непосредственно предложения на рынке банковских вкладов будут более выгодными (на уровне ключевая ставка + 1 процентный пункт, то есть 18−21%). Резкого снижения ставок по вкладам физических лиц в 2025 году не ожидается. У граждан сохранится возможность получать доход на уровне, значительно превосходящем уровень инфляции», — отметил экономист.