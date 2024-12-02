Доходность китайских ценных бумаг упала до 22-летнего минимума

Отмечается, что инвесторы ждут дальнейшего снижения ставок и опасаются, что китайская экономика, пытающаяся преодолеть кризис в секторе недвижимости, погрязнет в постоянной дефляции. Еще одним поводом для беспокойства стало избрание республиканца Дональда Трампа на пост президента США. Он, как известно, построил свою кампанию на обещаниях ввести более высокие пошлины на товары из КНР.