Центробанк выпустил в обращение монеты в нумизматическом наборе

Уточняется, что в наборе будут монеты: номиналом 1 и 5 коп. из стали, плакированной мельхиором; номиналом 10 и 50 коп. из стали с латунным гальваническим покрытием; номиналом 1, 2 и 5 ₽ из стали с никелевым гальваническим покрытием; номиналом 10 ₽ из стали с латунным гальваническим покрытием.