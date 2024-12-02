ЦБ и Минюст ограничат взыскание долгов россиян в обход суда

«Только через две недели после этого, если вопрос с задолженностью не решается, можно обращаться к нотариусу. Если должник не согласен с взысканием по исполнительной надписи, он может обжаловать это решение в суде», — отмечают в Федеральной нотариальной палате. Но после нотариального действия кредитор должен передать надпись в Федеральную службу судебных приставов для взыскания в течение трех дней, а приставы должны возбудить исполнительное производство также в течение трех дней. Иными словами, у должника фактически нет времени на полноценное оспаривание — приставы могут списать деньги со счетов быстрее.