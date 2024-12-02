ЦБ и Минюст ограничат взыскание долгов россиян в обход суда

Банк России, Министерство юстиции и Федеральная нотариальная палата (ФНП) готовят изменения в законодательство, которые потенциально ограничат возможности банков и коллекторов взыскивать долги физлиц с помощью исполнительной надписи нотариуса, узнал РБК.
Как сообщил РБК представитель ЦБ, в августе президент Владимир Путин поручил регулятору и правительству «проработать вопрос информирования заемщиков» о процедурах сбора долгов с помощью исполнительной надписи нотариусов и обеспечить право клиентов на отказ от такого взаимодействия с кредиторами.
В рамках этого поручения Банк России предлагает:
потребовать от банков включать в индивидуальные кредитные договоры пункт о согласии либо об отказе заемщика от взыскания долга через исполнительную надпись нотариуса;
обязать банки размещать информацию о таком способе сбора долгов, сроках совершения и обжалования надписи нотариуса, а также о праве заемщика не соглашаться на применение такого метода взыскателями.
«Кроме того, в целях ограничения недобросовестных практик прорабатывается вопрос возможности отказа от взыскания просроченной задолженности посредством исполнительной надписи нотариуса в течение “периода охлаждения” и другие улучшения в интересах заемщика», — отметил представитель ЦБ.
Минюст рассматривал предложения об изменении законодательства, касающиеся взыскания долгов с помощью исполнительной надписи, сказал РБК представитель министерства. «Позиция Минюста России направлена в Банк России», — добавил он.
Федеральная нотариальная палата также подтвердила участие в дискуссии с ЦБ и Минюстом по этому вопросу.
Как исполнительная надпись нотариуса работает при взыскании долгов
Исполнительная надпись — это специальная отметка нотариуса на оригинале кредитного договора. Она позволяет взыскать деньги или имущество с должника без судебных разбирательств, сразу через судебных приставов. Речь идет только о долгах перед банками, для возврата просроченных займов от микрофинансовых организаций надпись не используется.
С октября 2021 года в России применяется цифровая исполнительная надпись нотариуса — любой банк может получить ее дистанционно и направить напрямую в Федеральную службу судебных приставов через сервис Единой информационной системы нотариата. До обращения за ней кредитор должен уведомить должника о намерении взыскать деньги таким образом.
«Только через две недели после этого, если вопрос с задолженностью не решается, можно обращаться к нотариусу. Если должник не согласен с взысканием по исполнительной надписи, он может обжаловать это решение в суде», — отмечают в Федеральной нотариальной палате. Но после нотариального действия кредитор должен передать надпись в Федеральную службу судебных приставов для взыскания в течение трех дней, а приставы должны возбудить исполнительное производство также в течение трех дней. Иными словами, у должника фактически нет времени на полноценное оспаривание — приставы могут списать деньги со счетов быстрее.
«Институт исполнительной надписи нотариуса важен для оперативной защиты прав кредитора», — пояснили в ФНП. Пункт о возможности внесудебного взыскания задолженности сейчас можно встретить в большинстве кредитных договоров разных банков. По данным ФНП, за январь—август 2024 года российские нотариусы удаленно выдали 729 тыс. исполнительных надписей о взыскании денежных сумм или имущества с физических лиц. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года показатель вырос на 47%.
«Сейчас 50−70% из всех просроченных кредитов, зафиксированных в ВТБ, взыскиваются с помощью исполнительной надписи нотариуса на судебном этапе. Мы ожидаем, что в ближайшие один-два года эта доля сохранится, но снизится общая доля проблемных активов, по которым банки будут идти в суд», — оценил представитель ВТБ.
По оценкам Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, в портфелях коллекторов на долги с этим инструментом приходится не более 10% всех кейсов. «Однако иные кредиторы в целом весьма широко и активно используют исполнительную надпись нотариуса при взыскании проблемной задолженности», — подчеркивают в ассоциации.
Исполнительная надпись нотариуса — один из самых дешевых способов взыскания долгов физлиц. Как уточнили в ФНП, стоимость складывается из двух компонентов — федерального и регионального тарифов. Первый зависит от суммы задолженности и составляет для кредитора от 300 до 1,5 тыс. руб. «Региональный тариф рассчитывается по экономически обоснованной формуле, утвержденной Министерством юстиции, для каждого региона отдельно. В Москве, например, при очном обращении к нотариусу — это 3 тыс. руб.», — сообщили в ФНП.
Для сравнения: минимальный размер госпошлины за обращение в суд с иском о взыскании задолженности (по долгам до 100 тыс. руб.) составляет 4 тыс. руб. Если долг составляет от 300 тыс. до 500 тыс. руб., то пошлина начинается от 10 тыс. руб., по долгам от 500 тыс. до 1 млн руб. сбор начинается от 15 тыс. руб. Судебные пошлины резко выросли в сентябре 2024 года после принятия поправок в Налоговый кодекс.
Почему ЦБ хочет защитить россиян от взыскания долгов через нотариусов
В Банке России отмечают, что получают жалобы от граждан на нарушение их прав при взыскании с использованием исполнительной надписи нотариуса.
«Речь идет о принудительном списании части пенсий в счет кредитной задолженности без уведомления граждан, о невозможности заемщика отказаться от такого способа взыскания, о включении такого взыскания в общие условия договора без согласования с заемщиком, и даже задним числом», — привел примеры представитель регулятора.
Он подчеркнул, что действующее законодательство об исполнительной надписи «изначально не ориентировано на массовое применение такой надписи по кредитным долгам и ухудшает положение заемщиков по сравнению с взысканием в судебном порядке».
«Так, гражданин не вправе отменить исполнительную надпись (в отличие от судебного приказа), гражданин-должник вне зависимости от социального статуса и материального положения обязан оплатить услуги нотариуса по взысканию с него долга (что противоречит подходам, используемым в других юрисдикциях), часто гражданин не вправе отказаться от такого способа взыскания в принципе. Кроме того, он необоснованно лишается статуса потребителя в такой категории споров», — говорит представитель ЦБ.
Как на возможные ограничения смотрят банки и коллекторы
«Использование исполнительной надписи нотариусов имеет ряд неоспоримых преимуществ для кредиторов: оперативность, возможность получения в электронном виде, отсутствие ограничений по сумме требования, упрощенный механизм предъявления», — перечисляет управляющий директор коллекторского агентства ПКБ Павел Михмель. Он считает, что такой механизм взыскания, «напротив, нужно расширять», в том числе и на долги граждан перед МФО.
«Инициатива по ограничению использования надписей нотариусов кратно увеличит нагрузку на суды», — констатирует он.
Это идет вразрез с намерениями государства разгрузить судебную систему, соглашается генеральный директор коллекторского агентства ЭОС Антон Дмитраков. «При этом мы не намерены злоупотреблять исполнительными надписями нотариуса и подтверждаем свою стратегию на досудебное урегулирование долгов», — подчеркивает он.
Изменения правил использования исполнительных надписей нотариусов для взыскания долгов физлиц вернет кредиторов и должников в суды, считает директор департамента по работе с проблемными кредитами Ренессанс Банка Александр Кулинич: «Кредитор будет вынужден обращаться в суд за взысканием задолженности, платить увеличенную пошлину, что в конечном счете возложит на заемщика дополнительные расходы в части возмещения этой самой госпошлины, а кроме того, неустойки и штрафов, поскольку при обращении за исполнительной надписью нотариуса кредитор может взыскать только основной долг и проценты».
По его словам, удорожание процесса взыскания сделает банки осторожнее при выдаче ссуд. «Банки будут еще более трепетно относиться к выдачам, что приведет к росту отказов клиентам», — резюмирует Кулинич.
После недавних изменений судебные пошлины «увеличились в десятки раз», банки будут искать новые способы решения вопросов с задолженностью, считают в ВТБ: «Большая часть дел будет решаться с помощью обычных досудебных методов, таких как дистанционные общения или личные встречи, все чаще будут использоваться аутсорсинговые компании. Параллельно повысится значимость досудебного урегулирования, например реструктуризации, рефинансирования и других вариантов решения вопросов с задолженностью, что может быть одной из целей регулятора».
В банке добавили, что его клиенты уже сейчас могут отозвать согласие на использование исполнительной надписи или не выбирать эту опцию при оформлении кредита онлайн. Большинство системных кредиторов уже дают заемщикам право отозвать согласие, соглашается начальник департамента по работе с просроченной задолженностью банка «Зенит» Дмитрий Захаров.
«Стоит понимать, что какой бы способ взыскания ни выбрал банк, он все равно будет стремиться к тому, чтобы этот долг вернуть, а клиент все равно не будет освобожден от своих обязательств», — подчеркивает Кулинич.
Нужны ли изменения должникам и заемщикам
«Вопрос о возможности заемщиков отказаться от взыскания через исполнительную надпись нотариуса после подписания договора требует дополнительного обсуждения и уточнения деталей», — сообщили в ФНП. Там отметили, что механизм выгоден не только кредиторам, но отчасти и должникам: «По исполнительной надписи можно истребовать только основной долг и проценты по нему. Никакие штрафы за просрочку, пени и прочие обременения в этом случае не взимаются».
«Проблемные точки начинаются, когда долг с опцией взыскания по ИНН передается коллекторам. У коллекторов, как правило, недостаточно информации о том, сколько человек платил: если взыскатель идет за исполнадписью, могут быть ошибки. Но по большому счету, “системного бага”, что ИНН ущемляет права заемщиков, нет», — говорит юрист фонда «За права заемщиков» Михаил Алексеев.
«Исходя из данных по новым выдачам кредитов доля клиентов, которая отказывается от исполнительной надписи нотариуса, растет. Это не окажет влияние на урегулирование задолженности, по крайней мере сразу, так как вновь выданные кредиты обычно не превышают 10−15% от всех выходов на просрочку», — заключают в ВТБ.