Бутерброд с икрой подорожал для россиян в два раза с 2023 года

«В соответствии с рецептурой, на один бутерброд с кетовой икрой необходимо 30 г хлеба, 2 г масла и 25 г икры. В 2023 году стоимость бутерброда составляла 133,43 рубля, в 2024 году — 262,97 рубля. Россиянам при планировании новогоднего стола нужно учесть, что перед праздниками в магазинах начинается “высокий сезон”, и возможно подорожание продуктов в среднем на 20%», — отметил экономист.