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Брокер рассказал, когда выгодно снять квартиру

Цены на аренду в январе, июне и июле 2025 года будут снижаться, в эти месяцы снимать квартиру выгодно. Таким мнением поделился с «Газетой.Ru» ипотечный брокер Дмитрий Ракута.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Image by Freepik

«В январе, особенно в конце месяца, на рынке аренды наступает период затишья. Это связано с тем, что большинство бронирований на январские праздники делаются заранее, а после 15-го числа активность на рынке снижается, включая сферу недвижимости. Именно в это время можно арендовать квартиру с хорошей скидкой», — сказал он.

По словам эксперта, с июня до середины августа рынок аренды также менее активен. Большинство арендаторов ищут жилье ближе к середине августа, стараясь успеть до сентября. На этом фоне, отметил Ракута, выгода может быть 5−10%.

В остальное время года рынок аренды более динамичен, заключил ипотечный брокер.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».