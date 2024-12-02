Брокер рассказал, когда выгодно снять квартиру

«В январе, особенно в конце месяца, на рынке аренды наступает период затишья. Это связано с тем, что большинство бронирований на январские праздники делаются заранее, а после 15-го числа активность на рынке снижается, включая сферу недвижимости. Именно в это время можно арендовать квартиру с хорошей скидкой», — сказал он.
По словам эксперта, с июня до середины августа рынок аренды также менее активен. Большинство арендаторов ищут жилье ближе к середине августа, стараясь успеть до сентября. На этом фоне, отметил Ракута, выгода может быть 5−10%.
В остальное время года рынок аренды более динамичен, заключил ипотечный брокер.
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