Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Биткоин провалил очередную попытку роста 2 декабря

В понедельник, 2 декабря, курс биткоина достигал 98,1 тысячи доллара, но не смог задержаться на этом уровне и опустился ниже 95 тысяч долларов. Об этом пишет РБК Крипто со ссылкой на CoinMarketCap.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Unsplash

Отмечается, что на 14:43 по московскому времени стоимость биткоина составляла 95,325 тысячи долларов.

По данным издания, утренний рост криптовалюты прошел на фоне сообщения о том, что основатель MicroStrategy Майкл Сэйлор представил руководству Microsoft стратегию покупки биткоинов. Если акционеры корпорации 10 декабря рассмотрят на очередном собрании добавление биткоинов на баланс Microsoft, то это может стать очередным катализатором для роста криптовалюты.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».