Биткоин провалил очередную попытку роста 2 декабря

Отмечается, что на 14:43 по московскому времени стоимость биткоина составляла 95,325 тысячи долларов.
По данным издания, утренний рост криптовалюты прошел на фоне сообщения о том, что основатель MicroStrategy Майкл Сэйлор представил руководству Microsoft стратегию покупки биткоинов. Если акционеры корпорации 10 декабря рассмотрят на очередном собрании добавление биткоинов на баланс Microsoft, то это может стать очередным катализатором для роста криптовалюты.
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