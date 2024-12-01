Ж/д тарифы на грузовые перевозки с 1 декабря вырастут на 13,8%

Как отмечалось в проекте пояснительной записки к постановлению, тарифные решения позволят обеспечить ресурсами проводимую «Российскими железными дорогами» работу по подготовке к летней пассажирской кампании 2025 года, пополнить парк вагонами и электропоездами, реализовать ряд проектов по развитию инфраструктуры пригородного комплекса. Полученные в результате тарифных решений эффекты сформируют стабильные источники финансирования инвестиций для развития железнодорожной инфраструктуры, инвестиции будут направлены на увеличение провозной способности железных дорог в направлении портов и погранпереходов Дальнего Востока для удовлетворения возрастающих потребностей российской экономики в перевозках грузов, говорилось в документе.