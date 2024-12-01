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Ж/д тарифы на грузовые перевозки с 1 декабря вырастут на 13,8%

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Тариф на железнодорожные грузовые перевозки с 1 декабря 2024 года увеличивается на 13,8%, на перевозки пассажиров в плацкартах и общих вагонах поездов дальнего следования — на 11,6%. Соответствующее распоряжение правительства РФ вступает в силу 1 декабря.

Источник: Аргументы и факты

Также на 10,2% индексируются тарифы на услуги по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования при перевозках пассажиров в дальнем следовании.

Понижающие коэффициенты 0,4 и 0,895 на экспортные перевозки угля с 1 декабря не будут применяться.

С 1 января 2025 года запланирован рост тарифов на 5% на контейнерные перевозки.

Как отмечалось в проекте пояснительной записки к постановлению, тарифные решения позволят обеспечить ресурсами проводимую «Российскими железными дорогами» работу по подготовке к летней пассажирской кампании 2025 года, пополнить парк вагонами и электропоездами, реализовать ряд проектов по развитию инфраструктуры пригородного комплекса. Полученные в результате тарифных решений эффекты сформируют стабильные источники финансирования инвестиций для развития железнодорожной инфраструктуры, инвестиции будут направлены на увеличение провозной способности железных дорог в направлении портов и погранпереходов Дальнего Востока для удовлетворения возрастающих потребностей российской экономики в перевозках грузов, говорилось в документе.