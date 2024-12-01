WSJ: ЕС может нарастить экспорт из США для сближения с Трампом

Как сообщает издание, группа европейских чиновников с лета анализировала позицию Трампа по торговым отношениям с ЕС. В результате было установлено, что Евросоюз может рассмотреть возможность закупки большего количества сельскохозяйственной и оборонной продукции в США. В случае увеличения Вашингтоном пошлин на европейские товары, Еврокомиссия ответит давлением на чувствительные секторы американской экономики. По словам источников издания в Брюсселе, налаживание контакта с администрацией Трампа «потребует пакета мер, выходящих за рамки торговли». ЕС должен будет взять на себя большую часть финансового бремени поддержки Киева и увеличить расходы на приобретение военной техники американского производства.