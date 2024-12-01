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В РФ отменяется пошлина на коксующийся уголь

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Курсовая экспортная пошлина на коксующийся уголь отменяется в РФ с 1 декабря 2024 года, мораторий на нулевые пошлины по энергоуглю и антрациту продлеваются. Соответствующее постановление правительства опубликовано в минувшую пятницу.

Источник: AP 2024

Решение направлено на поддержку предприятий угольной отрасли.

«Пошлина на коксующийся уголь отменена с 1 декабря 2024 года. Мораторий на действие пошлин в отношении энергетического угля и антрацита продлен до конца 2024 года. С 1 января 2025 года пошлины на антрацит, коксующийся и энергетический уголь перестанут действовать», — уточнял кабмин.

Гибкие экспортные пошлины на вывоз антрацита, энергетического и коксующегося угля действовали с 1 октября 2023 года, затем в отношении антрацита и энергетического угля они были приостановлены с 1 мая по 30 ноября 2024 года.