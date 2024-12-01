В РФ отменяется пошлина на коксующийся уголь

«Пошлина на коксующийся уголь отменена с 1 декабря 2024 года. Мораторий на действие пошлин в отношении энергетического угля и антрацита продлен до конца 2024 года. С 1 января 2025 года пошлины на антрацит, коксующийся и энергетический уголь перестанут действовать», — уточнял кабмин.