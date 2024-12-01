Турция сократила экспорт мандаринов в Россию

Утверждается, что в период с января по октябрь текущего года поставки мандаринов составили 161,3 тысячи тонн против 202,3 тысячи за аналогичный период 2023 года. При этом с июня по сентябрь поставок не было, хотя год назад в этот период Турция отправляла небольшие партии этого фрукта в РФ.