SuperJob назвал самые выгодные для отпуска месяцы в 2025 году

«Конец года — традиционное время для планирования отпусков на следующий год. Не позднее чем за две недели до нового года работодателям нужно разработать и утвердить график отпусков и определить, когда работники будут использовать отпуска в следующем году. Самыми выгодными месяцами для использования отпуска будут июль и октябрь. Немного хуже будут сентябрь, декабрь и апрель», — сказал он.