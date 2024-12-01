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SuperJob назвал самые выгодные для отпуска месяцы в 2025 году

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Июль и октябрь в 2025 году будут самыми выгодными месяцами для отпуска, а самый невыгодным месяцем традиционно будет январь. Об этом ТАСС сообщил директор департамента трудового права SuperJob Александр Южалин.

Источник: Chen Mizrach/CC0

«Конец года — традиционное время для планирования отпусков на следующий год. Не позднее чем за две недели до нового года работодателям нужно разработать и утвердить график отпусков и определить, когда работники будут использовать отпуска в следующем году. Самыми выгодными месяцами для использования отпуска будут июль и октябрь. Немного хуже будут сентябрь, декабрь и апрель», — сказал он.

Самым невыгодным месяцем традиционно будет январь. За ним идут май, июнь и ноябрь. Если использовать отпуск в эти месяцы, можно потерять в деньгах (при выплате отпускных) по сравнению с заработной платой. В эти месяцы выгодно работать и получить заработную плату за отработанное время.

Южалин напомнил, что чем меньше в месяце рабочих дней, тем невыгоднее брать отпуск в этом месяце для работников, которые получают оклад. Дело в том, что наличие в месяце дополнительных выходных или нерабочих праздничных дней не влияет на размер оклада.

«К примеру, если работник получает 50 тыс. рублей (оклад) в месяц, то, отработав в январе 2025 года 17 дней или отработав, скажем, в июле 2025 года 23 дня, работник все равно получит 50 тыс. рублей. Но за счет того, что количество рабочих дней в месяце разное, стоимость одного дня работы тоже будет разной. Для того чтобы узнать стоимость одного рабочего дня, нужно размер оклада разделить на количество рабочих дней в месяце», — пояснил он.

При этом отпуск всегда оплачивается по одним и тем же правилам — исходя из средней заработной платы работника. Соответственно для определения «выгодности» использования отпуска в том или ином месяце нужно сравнить свой ежедневный доход в этом месяце с средней дневной заработной платой. В том месяце, где стоимость одного рабочего дня будет выше среднедневного заработка, выгоднее продолжать работу, а там, где эти показатели примерно одинаковы или среднедневной заработок выше, выгодно использовать отпуск, уточнил эксперт.