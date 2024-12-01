Россияне стали покупать больше жвачки

«Согласно данным исследователей, по итогам 3 кв. 2024 г. количество россиян, хотя бы раз совершивших покупку в категории жевательная резинка за отчетный период (пенетрация), составила чуть более 53%. Этот показатель практически не изменился с аналогичного периода прошлого года. При этом на 8,5% выросла частота покупок в категории, и на 2% средний чек, который составляет чуть более 50 ₽», — говорится в исследовании.