Россияне стали покупать больше жвачки

«Согласно данным исследователей, по итогам 3 кв. 2024 г. количество россиян, хотя бы раз совершивших покупку в категории жевательная резинка за отчетный период (пенетрация), составила чуть более 53%. Этот показатель практически не изменился с аналогичного периода прошлого года. При этом на 8,5% выросла частота покупок в категории, и на 2% средний чек, который составляет чуть более 50 ₽», — говорится в исследовании.
Отмечается, что почти 80% рынка жевательной резинки приходится на продукцию трех брендов, которые устойчиво удерживают лидерство и собственные доли на рынке. Речь идет о Orbit (доля рынка 34%), Dirol (24%) и Mentos (21%).
По данным исследования, среди каналов продаж лидируют магазины у дома, чья доля достигла 40%, прибавив 3 п.п. по сравнению с предыдущим отчетным периодом.
Также сообщается, что лидерами по продажам жевательной резинки среди торговых сетей являются «Пятерочка», «Магнит» и Fix Price — на этих трех ритейлеров приходится почти половина (49%) продаж категории по итогам третьего квартала 2024 года.