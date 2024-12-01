Россиянам спрогнозировали, что будет с рублем в ближайшие дни

Как повлияли на курс рубля действия ЦБ РФ
Временный отказ регулятора от приобретения зарубежной валюты на внутреннем рынке стал экстренной мерой, направленной на стабилизацию курса российской валюты в условиях ее серьезного ослабления в течение последних недель. Решение ЦБ РФ позволило уменьшить дополнительное давление на рубль и его курс начал укрепляться.
Вместе с тем продолжает расти инфляция. В ближайшее время возможно повышение ключевой ставки ЦБ до 22−23%. Также усиливается геополитическая напряженность. Цены на нефть продолжают снижаться.
Победивший в президентской гонке в США Дональд Трамп ранее заявил, что планирует расконсервировать стратегические запасы нефти и газа в стране для экспорта. Реализация данного решения может привести к росту предложения на рынке и дальнейшему снижению цен на энергоносители. Вашингтон не заинтересован в их подорожании, так как это непосредственным образом оказывает влияние на инфляцию внутри США.
Перечисленные выше факторы способствуют ослаблению российской валюты. Таким образом, главный вопрос состоит в том, насколько устойчивым является оказанный Банком России эффект.
Для создания долговременной стабилизации курса рубля может потребоваться целый ряд мер, в том числе возврат к обязательной продаже валютной выручки, воздействие на снижение вывода капитала из России, создание программ по возвращению под российскую юрисдикцию сотен миллиардов долларов, которые принадлежат фирмам и гражданам из РФ. Также необходимо сдерживание инфляционного давления и контроль над объемом импорта.
Что будет с курсом рубля в ближайшее время
Если рынок воспримет действия Банка России позитивно, то в ближайшие дни курс рубля может продолжить сохранять относительную стабильность и даже укрепляться. Но если основные экономические факторы останутся неизменными, то курс доллара к рублю может снова начать расти в ближайшие недели.
Если же дополнительные меры по поддержке российской валюты не будут приняты, то при сохранении нынешних условий доллар может вернуться к отметке 100−105 рублей.
Отметим, что закрепление американской валюты выше отметки 110 рублей откроет ей путь к 120 рублям в краткосрочной перспективе.
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