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Россиянам спрогнозировали, что будет с рублем в ближайшие дни

Банк России прекратил покупки зарубежной валюты на внутреннем рынке до конца текущего года с целью поддержки курса рубля. Поможет ли данная мера укреплению российской валюты и как изменится ее курс в ближайшее время, разбирались Финансы Mail.

Елена Лесничая
Автор Финансы Mail

Как повлияли на курс рубля действия ЦБ РФ

Временный отказ регулятора от приобретения зарубежной валюты на внутреннем рынке стал экстренной мерой, направленной на стабилизацию курса российской валюты в условиях ее серьезного ослабления в течение последних недель. Решение ЦБ РФ позволило уменьшить дополнительное давление на рубль и его курс начал укрепляться.

Вместе с тем продолжает расти инфляция. В ближайшее время возможно повышение ключевой ставки ЦБ до 22−23%. Также усиливается геополитическая напряженность. Цены на нефть продолжают снижаться.

Победивший в президентской гонке в США Дональд Трамп ранее заявил, что планирует расконсервировать стратегические запасы нефти и газа в стране для экспорта. Реализация данного решения может привести к росту предложения на рынке и дальнейшему снижению цен на энергоносители. Вашингтон не заинтересован в их подорожании, так как это непосредственным образом оказывает влияние на инфляцию внутри США.

Перечисленные выше факторы способствуют ослаблению российской валюты. Таким образом, главный вопрос состоит в том, насколько устойчивым является оказанный Банком России эффект.

Для создания долговременной стабилизации курса рубля может потребоваться целый ряд мер, в том числе возврат к обязательной продаже валютной выручки, воздействие на снижение вывода капитала из России, создание программ по возвращению под российскую юрисдикцию сотен миллиардов долларов, которые принадлежат фирмам и гражданам из РФ. Также необходимо сдерживание инфляционного давления и контроль над объемом импорта.

Что будет с курсом рубля в ближайшее время

Если рынок воспримет действия Банка России позитивно, то в ближайшие дни курс рубля может продолжить сохранять относительную стабильность и даже укрепляться. Но если основные экономические факторы останутся неизменными, то курс доллара к рублю может снова начать расти в ближайшие недели.

Если же дополнительные меры по поддержке российской валюты не будут приняты, то при сохранении нынешних условий доллар может вернуться к отметке 100−105 рублей.

Отметим, что закрепление американской валюты выше отметки 110 рублей откроет ей путь к 120 рублям в краткосрочной перспективе.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».