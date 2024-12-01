Россиянам спрогнозировали, что будет с рублем в ближайшие дни

Победивший в президентской гонке в США Дональд Трамп ранее заявил, что планирует расконсервировать стратегические запасы нефти и газа в стране для экспорта. Реализация данного решения может привести к росту предложения на рынке и дальнейшему снижению цен на энергоносители. Вашингтон не заинтересован в их подорожании, так как это непосредственным образом оказывает влияние на инфляцию внутри США.