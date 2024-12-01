Куба отменила извещение о дефиците авиатоплива

«Авиационные власти Кубы отменили ранее выпущенные NOTAM (извещения) о дефиците авиатоплива для всех без исключения авиакомпаний в кубинских аэропортах с 1 по 8 декабря. Программа полетов между Россией и Кубой будет выполнена в нормальном режиме в соответствии с расписанием, сформированным до издания кубинскими авиавластями NOTAM», — говорится в сообщении.
В агентстве также отметили, что Минтранс РФ и Росавиация продолжат мониторинг за воздушным сообщением между Россией и Кубой для соблюдения интересов российских авиакомпаний и граждан.
30 ноября Росавиация сообщила, что программа полетов между Россией и Кубой может быть скорректирована в связи с двумя извещениями, которые выпустили авиационные власти Кубы. В них сказано о дефиците авиакеросина для всех без исключения перевозчиков в аэропортах Гаваны и Варадеро в течение недели: с 08:01 мск 1 декабря по 08:00 мск 8 декабря.