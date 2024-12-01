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Казахстан довел до Запада, что не будет соблюдать санкции против РФ в ущерб себе

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Власти Казахстана довели до стран Запада, что республика не будет соблюдать введенные в отношении России санкции в ущерб собственным производствам. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Казахстана Серик Жумангарин.

Источник: Reuters

«Мы сказали, что, естественно, санкции не поддерживаем. Но страной для обхода санкций не будем, поскольку, прежде всего, они ударят очень больно по экономике Казахстана. И они это прекрасно понимают, поскольку мы когда говорим, что мы не будем делать в ущерб собственному производству, этого никто и не требует на сегодняшний день», — сказал он в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о переговорах с западными партнерами по поводу санкций.

Жумангарин отметил, что в стране есть производства, продукция которых попадает в санкционные списки. «Мы сказали по этим товарам, мы никаких рестрикций делать не собираемся. Поскольку за этим стоят у нас большие трудовые коллективы, иногда целые моногорода, где эти производства находятся», — сказал он.

Президент России Владимир Путин 27—28 ноября посетил Казахстан с государственным визитом. После переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым лидеры двух государств приняли совместное заявление, в котором, в частности, отмечалось, что применение односторонних ограничительных мер оказывает негативное воздействие на международное торгово-экономическое сотрудничество и устойчивое развитие государств, а также не способствует функционированию открытой системы международной торговли без дискриминации.