Казахстан довел до Запада, что не будет соблюдать санкции против РФ в ущерб себе

«Мы сказали, что, естественно, санкции не поддерживаем. Но страной для обхода санкций не будем, поскольку, прежде всего, они ударят очень больно по экономике Казахстана. И они это прекрасно понимают, поскольку мы когда говорим, что мы не будем делать в ущерб собственному производству, этого никто и не требует на сегодняшний день», — сказал он в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о переговорах с западными партнерами по поводу санкций.