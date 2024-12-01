Какой участок считается заброшенным, и что с ним могут сделать

Все это связано с продолжающимся реформированием земельного законодательства.
Для начала стоит разобраться, что такое заброшенный участок. Как отмечает адвокат, в зависимости от категории земельного участка различается и его правовой режим.
К примеру, участок в городской черте относится к землям населенных пунктов, то есть большая часть участков с назначением ИЖС (индивидуальное жилищное строительство) относится к данной категории. В то время как дачные и садовые участки, как правило, расположены на землях сельскохозяйственного назначения, поскольку предназначены для возделывания сельскохозкультур.
«Таким образом, один участок будет считаться заброшенным, поскольку на нем не строят, а другой — поскольку на нем сорняки и не выращивают овощи», — объясняет адвокат.
Как понять, заброшен ли участок?
Для дачного и садового участка, признаками заброшенности служат:
— зарастание сорняками на 50% и более от общей площади участка;
— наличие разросшегося кустарника и деревьев.
— наличие дерна на глубину 15 и более сантиметров.
Одновременно с этим на оставшейся части участка не ведется обработка почвы, выращивание агрокультур или оно производится на площади участка менее 25%.
«Как ни странно, захламленным будет считаться и тот участок, на котором есть самовольные постройки», — отмечает юрист.
Что касается ИЖС, то правообладатель такого участка должен приступить к его освоению не позднее, чем через 3 года со дня получения прав на участок. То есть собственники должны начать подготовку земельного участка к строительству и начать строительство.
Такое правило, по словам Елены Кудерко, вступит в силу с 1 марта 2025 года, в связи с принятием поправок в Земельный кодекс РФ.
Уже сейчас административным законодательством установлена ответственность для правообладателей земельных участков за их нецелевое использование. «Это штраф в размере от 0,5 до 1% кадастровой стоимости участка, но не менее 10 000 рублей, для участков ИЖС штраф составит от 1 до 1,5% кадастровой стоимости, но не менее 20 000 рублей», — отметила адвокат.
Таким образом, если участок не используют по назначению, то вначале хозяина ждёт предупреждение, потом штраф и после этого через суд участок могут изъять и продать его с публичных торгов. Но только тот, что находится в собственности, объяснила юрист.
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