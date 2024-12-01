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Какой участок считается заброшенным, и что с ним могут сделать

Многие заблуждаются, полагая, что можно просто вложить деньги в покупку земельного участка и продать его, когда цена вырастет. Или заняться его освоением лишь спустя годы. Однако это заблуждение может стать причиной того, что участок могут отнять, а право собственности — прекратить, рассказала Финансам Mail адвокат Елена Кудерко.

Елена Рогачева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Все это связано с продолжающимся реформированием земельного законодательства.

Для начала стоит разобраться, что такое заброшенный участок. Как отмечает адвокат, в зависимости от категории земельного участка различается и его правовой режим.

К примеру, участок в городской черте относится к землям населенных пунктов, то есть большая часть участков с назначением ИЖС (индивидуальное жилищное строительство) относится к данной категории. В то время как дачные и садовые участки, как правило, расположены на землях сельскохозяйственного назначения, поскольку предназначены для возделывания сельскохозкультур.

«Таким образом, один участок будет считаться заброшенным, поскольку на нем не строят, а другой — поскольку на нем сорняки и не выращивают овощи», — объясняет адвокат.

Как понять, заброшен ли участок?

Для дачного и садового участка, признаками заброшенности служат:

— зарастание сорняками на 50% и более от общей площади участка;

— наличие разросшегося кустарника и деревьев.

— наличие дерна на глубину 15 и более сантиметров.

Одновременно с этим на оставшейся части участка не ведется обработка почвы, выращивание агрокультур или оно производится на площади участка менее 25%.

При этом благоустроенный участок, имеющий декоративные кустарники, засеянный газоном будет считаться используемым по назначению.

«Как ни странно, захламленным будет считаться и тот участок, на котором есть самовольные постройки», — отмечает юрист.

Что касается ИЖС, то правообладатель такого участка должен приступить к его освоению не позднее, чем через 3 года со дня получения прав на участок. То есть собственники должны начать подготовку земельного участка к строительству и начать строительство.

Такое правило, по словам Елены Кудерко, вступит в силу с 1 марта 2025 года, в связи с принятием поправок в Земельный кодекс РФ.

Уже сейчас административным законодательством установлена ответственность для правообладателей земельных участков за их нецелевое использование. «Это штраф в размере от 0,5 до 1% кадастровой стоимости участка, но не менее 10 000 рублей, для участков ИЖС штраф составит от 1 до 1,5% кадастровой стоимости, но не менее 20 000 рублей», — отметила адвокат.

Таким образом, если участок не используют по назначению, то вначале хозяина ждёт предупреждение, потом штраф и после этого через суд участок могут изъять и продать его с публичных торгов. Но только тот, что находится в собственности, объяснила юрист.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».