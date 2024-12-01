Ирак и Казахстан в декабре компенсируют сверхдобычу 164 тыс. б/с нефти

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Ирак и Казахстан в декабре должны продолжить компенсацию перепроизводства нефти в рамках договоренностей ОПЕК+ и снизить добычу суммарно на 164 тыс. баррелей в сутки (б/с).
Согласно последним открытым данным, Ирак в декабре должен компенсировать добычу в объеме 110 тыс. б/с, Казахстан — 54 тыс. б/с. Россия, которая также имеет обязательства по компенсации сверхдобытой нефти в рамках сделки ОПЕК+, в декабре, согласно графику, не будет дополнительно сокращать производство. В октябре Россия должна была компенсировать 10 тыс. б/с добычи, а в ноябре — 30 тыс. б/с. Таким образом, в декабре Россия должна вернуться к уровню добычи в 8,978 млн б/с (согласно квоте ОПЕК+ с учетом всех добровольных сокращений).
При этом Ирак, Казахстан и Россия заявляли, что представили в секретариат ОПЕК обновленные графики компенсаций перепроизводства нефти, однако пока новые планы опубликованы не были. По последнему опубликованному графику, Ирак должен к сентябрю компенсировать сверхдобычу 1,44 млн б/с нефти, Казахстан — 699 тыс. б/с, Россия — 480 тыс. б/с.
В целом добыча ОПЕК+ в декабре по плану должна сократиться всего на 2 тыс. б/с — с 35,45 млн б/с в ноябре до 35,448 млн б/с. Небольшое снижение связано с изменением в графике компенсаций добычи на декабрь.
С первого квартала 2024 года восемь стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, добровольно снижают производство нефти на 2,2 млн б/с. С октября 2024 года эти страны планировали постепенно начать восстанавливать добычу, однако ее увеличение было отложено до конца 2024 года.