Ирак и Казахстан в декабре компенсируют сверхдобычу 164 тыс. б/с нефти

Согласно последним открытым данным, Ирак в декабре должен компенсировать добычу в объеме 110 тыс. б/с, Казахстан — 54 тыс. б/с. Россия, которая также имеет обязательства по компенсации сверхдобытой нефти в рамках сделки ОПЕК+, в декабре, согласно графику, не будет дополнительно сокращать производство. В октябре Россия должна была компенсировать 10 тыс. б/с добычи, а в ноябре — 30 тыс. б/с. Таким образом, в декабре Россия должна вернуться к уровню добычи в 8,978 млн б/с (согласно квоте ОПЕК+ с учетом всех добровольных сокращений).