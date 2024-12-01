Гендиректор Nokia потребовал сократить регулирование ЕС для телекоммуникаций

ХЕЛЬСИНКИ, 1 декабря. /ТАСС/. Необходимо сократить регулирование телекоммуникационной отрасли в Евросоюзе и разрешить слияние операторов связи, в противном случае Европа отстанет в технологическом плане еще больше. Об этом в интервью газете Helsingin Sanomat заявил гендиректор Nokia Пекка Лундмарк.
«В Европе существует 27 различных моделей регулирования в сфере телекоммуникаций относительно того, какие сети можно строить, что разрешено делать операторам, а что нет. Это крайне тревожно, учитывая важность цифровой инфраструктуры для конкурентоспособности. ЕС должен разрешить операторам связи объединиться, потому что тогда у них будет больше возможностей для инвестиций», — сказал Лундмарк.
Это привело к фрагментации рынка и снижению рентабельности операторов связи, их возможности инвестировать в новейшие технологии ослабли, говорится в сообщении. Издание приводит пример США, где есть три крупных оператора связи, которые доминируют на рынке и вкладывают значительные средства в новые технологии.
Nokia Corporation — финская транснациональная корпорация в области телекоммуникаций, информационных технологий и бытовой электроники, основанная в 1865 году. Штаб-квартира Nokia находится в Эспоо. Компания работает примерно в 130 странах мира и насчитывает 87 тыс. сотрудников.