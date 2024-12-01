Гендиректор Nokia потребовал сократить регулирование ЕС для телекоммуникаций

«В Европе существует 27 различных моделей регулирования в сфере телекоммуникаций относительно того, какие сети можно строить, что разрешено делать операторам, а что нет. Это крайне тревожно, учитывая важность цифровой инфраструктуры для конкурентоспособности. ЕС должен разрешить операторам связи объединиться, потому что тогда у них будет больше возможностей для инвестиций», — сказал Лундмарк.