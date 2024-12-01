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Аналитик рассказала, что поможет вернуть рубль к «адекватным значениям»

Рубль резко девальвируется к мировым валютам. Какие факторы будут способствовать тому, что российская валюта вернется в диапазон «адекватных значений» — финансам Mail рассказала Наталия Пырьева, ведущий аналитик «Цифра брокер».

Источник: Reuters

Локальной причиной для заметного ослабления национальной валюты выступают:

  • существенное укрепление доллара США на мировой арене,
  • усиление геополитической напряженности вокруг России,
  • новые санкции против российского банковского сектора.

«Санкции против банков могут свидетельствовать в пользу ухудшения обстановки с проведением экспортных платежей, что усилит проблему с дефицитом ликвидности», — отметила эксперт.

Финансовые власти длительное время предпочитали не вмешиваться в регулирование курса рубля, поскольку его ослабление было выгодным с целью пополнения доходов бюджета за счет более «дешевого» рубля в условиях существенного роста расходов бюджета и ухудшения конъюнктуры на рынке нефти.

Тем не менее динамика курса рубля на текущей неделе вызвала опасения дестабилизации финансовой системы, поэтому Банк России принял решение с 28 ноября 2024 года до конца 2024 года не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина России, связанных с реализацией бюджетного правила.

Таким образом, нетто-продажи юаней составят 8,4 млрд руб. в день, что сформирует дополнительный объем предложения на рынке и сгладит острую проблему дефицита ликвидности.

«Мы полагаем, что градус волатильности будет постепенно снижаться, и рубль вернется к более адекватным значениям на уровне 100−102 ₽ за доллар США», — резюмировала Наталья Пырьева.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».