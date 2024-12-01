Аналитик рассказала, что поможет вернуть рубль к «адекватным значениям»

Тем не менее динамика курса рубля на текущей неделе вызвала опасения дестабилизации финансовой системы, поэтому Банк России принял решение с 28 ноября 2024 года до конца 2024 года не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина России, связанных с реализацией бюджетного правила.