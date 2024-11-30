Здоровые траты: как россияне оплачивают покупки в аптеке

По итогам 10 месяцев 2024 года самые высокие средние чеки в этой категории — у услуг дантистов и ортодонтов, отмечается в исследовании (есть у Финансов Mail).
При этом по отношению к прошлому году средние чеки на лекарства и услуги лабораторий снизились. «Общий средний чек в категории “здоровье” у россиян немного вырос. Он составил 1 938 ₽, тогда как годом ранее был 1 914 ₽.
При этом лидером по числу платежей стали аптеки. На них традиционно приходится самое большое количество операций по картам банка в категории «здоровье». Общий средний чек на лекарства за 10 месяцев 2024 года снизился до 898 ₽ с 984 ₽ годом ранее.
На второй строчке рейтинга по числу платежей в категории «здоровье» — услуги профильных практикующих врачей. По данным банка, средний чек здесь увеличился до 5 839 ₽ с 5 475 ₽ годом ранее.
Третье место — у платных услуг медицинских учреждений и лабораторий: редняя сумма платежа по картам здесь снизилась до 4 531 ₽ с 4 547 ₽ в январе-октябре 2023 года.
Услуги дантистов и ортодонтов — на четвертой позиции обозреваемых категорий трат на здоровье. Общий средний чек здесь по картам банка в январе-октябре 2024 года увеличился до 10 034 ₽ с 9 374 ₽ в прошлом году.
И, наконец, пятую строчку заняла оптика: средний чек в этой категории снизился до 5 975 ₽ с 6 861 ₽ в январе-октябре 2023 года.
Отмечается, что средний чек у мужчин выше, чем у женщин — 2 125 ₽ против 1 789 ₽ соответственно. А число платежей выше у женщин.
Исследование проводилось путем сопоставления всех операций в категории «здоровье» по картам клиентов Банка Русский Стандарт с января по октябрь 2024 и 2023 гг.
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