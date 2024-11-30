В России впервые авиакомпания возьмет самолеты в «мокрый лизинг»

Арендуемые дальнемагистральные лайнеры «Аэрофлот» планируется использовать для полетов по России с 22 декабря. «Полеты на лайнерах iFly под кодом SU на первом этапе сотрудничества будут выполняться в дополнение к действующей программе перевозок “Аэрофлота” из Москвы в пункты Дальнего Востока в период высокого спроса», — говорится в сообщении.