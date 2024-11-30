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В России впервые авиакомпания возьмет самолеты в «мокрый лизинг»

В России впервые предоставят авиакомпании самолеты в мокрый лизинг, то есть передадут ей воздушные судна вместе с экипажем. Такую сделку оформляет Аэрофлот, сообщили в пресс-службе компании.

Источник: Российская газета

Отмечается, что достигнуты договоренности с авиаперевозчиком iFLY, который готов передать «Аэрофлоту» в «мокрый лизинг» три широкофюзеляжных лайнера Airbus A330. При этом расходы на топливо, техобслуживание и страхование арендодатель оставляет за собой.

Арендуемые дальнемагистральные лайнеры «Аэрофлот» планируется использовать для полетов по России с 22 декабря. «Полеты на лайнерах iFly под кодом SU на первом этапе сотрудничества будут выполняться в дополнение к действующей программе перевозок “Аэрофлота” из Москвы в пункты Дальнего Востока в период высокого спроса», — говорится в сообщении.

В дальнейшем самолеты будут задействованы для выполнения регулярных рейсов в рамках полетной программы «Аэрофлота» на направлениях из Москвы во Владивосток, Хабаровск и Петропавловск-Камчатский.