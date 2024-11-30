Трамп хочет ввести против БРИКС пошлины в 100% при создании единой валюты

«Идее о том, что страны БРИКС пытаются отказаться от доллара, пока мы стоим и смотрим на это, пришел конец. Мы требуем обязательства от этих стран, что они не создадут новую валюту БРИКС и не станут поддерживать другую валюту, чтобы заменить могучий доллар США, иначе они столкнутся со 100-процентными пошлинами и должны будут распрощаться с идеей продаж замечательной американской экономике», — написал он в Truth Social.