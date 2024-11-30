Стагфляция. Страшилка для экономистов или реальная угроза?

В это же время безработица превысила значения, которые закладывались в предыдущие десятилетия, а экономические показатели больше походили на американские горки. С 1969 года по 1970 год экономика Америки находилась в рецессии. Затем — несколько лет роста и опять рецессия с ноября 1973 года. В период роста ВВП увеличивался темпами больше 5%.