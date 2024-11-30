Стагфляция. Страшилка для экономистов или реальная угроза?

Именно стагфляцией пугают молодых финансистов в лагере у костра. Да чего уж там, стагфляции опасается сама Эльвира Набиуллина! А ведь совсем недавно экономисты всего мира считали, что стагфляция существовать попросту не может…
Так что это, и стоит ли на самом деле ее опасаться? Стоит!
Что такое стагфляция?
Стагфляция — слияние слов «стагнация» и «инфляция» — ситуация в экономике, когда ее рост снижается, а инфляция и безработица растут.
Инфляция и стагнация — «мама и папа» стагфляции, которая воплотила одновременно все качества «родителей». Тут и рост безработицы, и падение зарплат от стагнации, и повышение цен на товары и услуги от инфляции.
Термин был популяризирован британским политиком Иоанном Маклеодом в 1960-х годах, когда экономика Соединенного Королевства находилась в кризисе.
Стагфляция — это настоящая экономико-политическая дилемма для всех мировых ЦБ: ужесточение денежно-кредитной политики может еще сильнее увеличить безработицу, а противодействие безработице может подливать масло в огонь инфляции.
История стагфляции
«Стагфляции не может существовать» — так считали экономисты прошлого столетия. Почему же лучшим умам того времени не могло прийти в голову, что сочетание падающей экономики и растущих инфляции и безработицы возможно?
Разберемся!
1930-е. Америка переживает самый острый период Великой депрессии. Пока Федеральная Резервная Система США и другие институты пытаются собрать разваливающуюся экономику, экономисты других стран ищут ответы, как такое не допустить в дальнейшем.
Главным ответом стала теория Джона Мейнарда Кейнса, опубликованная в 1936 году в работе «Общая теория занятости, процента и денег». Эту теорию назвали кейнсианством, и она стала настоящей революцией в экономике XX века.
Суть кейнсианства проста — совокупный спрос часто отклоняется от производственного потенциала экономики. Это приводит к инфляции и другим эффектам из страшных снов руководителей финансовых институтов. Лекарство одно — активная государственная политика: мол, государственное вмешательство может поддержать и укрепить экономику.
Теория захватила академические и правительственные круги самых развитых стран Запада вплоть до 1970-х годов. На основе кейнсианства в 1958 году другой экономист — Уильям Филлипс — вывел Кривую Филлипса — график, который иллюстрирует обратную зависимость между инфляцией и безработицей.
Зависимость очень простая: выше безработица — ниже инфляция, и наоборот. Кривая интуитивна и логична — если безработица растет, то доходы у людей меньше и траты уменьшаются, что замедляет инфляцию. Если же безработица падает, у людей увеличиваются доходы и инфляция ускоряется. Экономисты сразу же включили кривую в свои макроэкономические модели.
Вооружившись стройной теоретической базой, экономисты всего мира начали озабоченно твердить о том, что меры по снижению инфляции вызывают безработицу, а устранение безработицы повышает инфляцию. Также были высказаны опасения относительно дефляции.
Однако стройная теория разбилась о суровые скалы реальности.
Стагфляция в США
Экономика США 1970-х годов была не в лучшем состоянии: дефицит федерального бюджета рос на фоне войны во Вьетнаме, необходимости финансирования реформ «Великого общества» и краха Бреттон-Вудского соглашения.
В это же время безработица превысила значения, которые закладывались в предыдущие десятилетия, а экономические показатели больше походили на американские горки. С 1969 года по 1970 год экономика Америки находилась в рецессии. Затем — несколько лет роста и опять рецессия с ноября 1973 года. В период роста ВВП увеличивался темпами больше 5%.
В октябре 1973 года случился нефтяной кризис, известный как Нефтяное эмбарго. Члены ОАПЕК, а также Египет и Сирия заявили, что не будут поставлять нефть странам, которые поддержали Израиль в войне Судного дня, и в первую очередь — США.
Тот энергетический кризис до сих пор считается одним из крупнейших, и очевидно, что нефтяной шок не пошел на пользу экономике, которую и так лихорадило почти 5 лет. В ноябре 1973 года американская экономика вновь впала в рецессию, а на фоне Нефтяного эмбарго цены на сырую нефть резко выросли.
Рост цен на энергоносители, в свою очередь, повлек за собой увеличение цен во всей экономике и ускорил так называемую спираль «зарплаты-инфляция» — рост зарплат повышает инфляцию, а инфляция влечет повышение зарплат. Частые рецессии же разгоняли безработицу, а рост цен оставался на прежних высоких уровнях, противореча кривой Филлипса. Внешние инвестиции в США упали.
Доверие к экономической политике было подорвано. Но разве американские финансовые институты, прошедшие через столько кризисов, сидели сложа руки? Конечно, нет.
Как боролись со стагфляцией?
Приверженцы кейнсианской экономической теории в 1970-х годах верили, что увеличение государственных расходов и снижение процентных ставок смогут противостоять падению совокупного спроса. Верили они и в Кривую Филлипса, согласно которой инфляция и безработица не могут расти одновременно.
Так, под руководством Артура Бернса Федеральная Резервная Система не смогла спасти США от стагфляции: госрасходы росли, процентные ставки падали, нефть дорожала, но печатный станок не выключали.
В августе 1979 года председателем совета ФРС стал Пол Волкер. Он относился к кейнсианству прохладно — ему была ближе теория монетаризма. Согласно главной идее монетаризма, количество денег в обращении (денежная масса) и есть определяющий фактор развития экономики. Инфляция же, по мнению монетаристов, возникает в тот момент, когда темп роста количества денег превышает темпы роста экономики.
Волкер решил сменить курс: вместо управления процентными ставками — контроль денежной массы. Первым делом нужно было ограничить рост количества денег.
ФРС резко задрала процентные ставки до 20% — займы стали дороже, а сбережения более выгодными. Это снизило потребительский спрос, замедлило инфляцию и ограничило рост объема денег.
Инфляцию удалось взять под контроль, но в финансах появились новые инструменты, например — деривативы, ипотечные ценные бумаги, кредитные линии. Такие механизмы позволили банкам и финансовым компаниям быстрее выдавать кредиты и перераспределять деньги. В результате денежная масса — М2 — вновь начала расти, даже быстрее инфляции.
Более того, появившиеся финансовые инструменты создали возможность обходить традиционные механизмы регулирования денежного предложения — одной учетной ставкой ФРС было уже не обойтись. Это был взлет и падение монетаристов.
Америка смогла побороть стагфляцию ценой высоких процентных ставок, рецессии в 1981—1982 годах, высокой безработицы и структурных изменений в экономике и обществе. Такие действия даже заложили основу для экономического роста в 80-х и 90-х.
Правда, на экономической зоне, которая слабо контролировалась традиционными инструментами ФРС, в будущем взойдут ростки финансовых пузырей и спекуляций.
Какова мораль?
Если вы ждете инструкции, по которой можно обойти стагфляцию, или план по выходу из стагфлирующей экономики — их нет. Более того, стагфляция настолько экзотический зверь, что у экономистов нет консенсуса, откуда она вообще берется — остается только предполагать.
Что делать инвестору для сбережения капитала от стагфляции? Стопроцентных гарантий нет, но в теории — недвижимость. Она имеет низкую корреляцию с фондовым рынком, а спрос на нее не падает, ведь жилье необходимо людям вне зависимости от состояния экономики. Цены на аренду обычно идут в ногу с инфляцией. Правда, пока у людей будут средства платить за съем или ипотеку.
А что насчет стагфляции в России?
Глава Банка России Эльвира Набиуллина считает, что обоснованная жесткая ДКП снимает риски стагфляции.
«По сути — а опыт других стран, которые проходили через стагфляцию, такой есть — это результат необоснованно мягкой денежно-кредитной политики, когда ее надо ужесточать. На мой взгляд, опасения, которые высказываются, что жесткая ДКП задавит спрос, а инфляция будет расти, они в этом смысле необоснованны», — заявила глава ЦБ.
Мнение аналитиков Market Power
Мы не думаем, что экономика России пойдет по сценарию стагфляции, и на то есть весомые причины.
В 2025 году Российская экономика может оказаться в ситуации, которая лишь напоминает стагфляцию, да и то на короткий срок, а связано это будет с лагами в действии ДКП: экономика начнет охлаждаться, а рост цен по инерции продолжится некоторое время, но едва ли это перерастет в устойчивое равновесие.
Если же возникнут весомые риски того, что экономика будет находиться в таком состоянии более продолжительное время, скажем, пару лет, то можно не сомневаться, что ЦБ продолжит жесткую политику и будет повышать ключевую ставку столько, сколько потребуется для значимого замедления роста цен.
Во-вторых, в условиях жесткой ДКП и возврата бюджетной политики к сбалансированности население попросту не сможет долго наращивать потребление. Торможение кредитования предприятий уменьшит их возможность повышать зарплаты сотрудникам, и население не сможет поддерживать высокий рост потребрасходов как сейчас.
Стагфляция — это болезненное напоминание о том, что игнорирование недуга инфляции сегодня делает его лечение гораздо более жестким завтра.
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