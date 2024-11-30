Социальные пенсии проиндексируют на 14,75%

Бюджетом фонда предусмотрена индексация социальных пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению с 1 апреля на 14,75%. В 2026 году выплаты увеличат на 4,5%, 2027 году — на 4%. Средний размер социальной пенсии на конец 2024 года составит 13 475 рублей, на конец 2025 года — 15 456 рублей.
Страховая пенсия и фиксированная выплата к ней с 1 января увеличатся на 7,3%. В 2026 году они вырастут с 1 февраля на 4,5%, с 1 апреля на 5,5%, в 2027 году — с 1 февраля на 4%, с 1 апреля на 4,1%. Средний размер страховой пенсии по старости на конец 2024 года составит 22 376 рублей, на конец 2025 года — 24 059 рублей.
Страховая пенсия — самая распространенная. Она назначается по старости, инвалидности и утере кормильца. Ее размер складывается из фиксированной выплаты и накопленных пенсионных баллов (стоимость балла определяется государством, а число зависит от стажа и зарплаты). Когда пенсия назначается за гибель кормильца, в расчет берутся его пенсионные баллы.
У социальной пенсии иной принцип. Она выплачивается гражданам, которые в силу разных обстоятельств не имеют трудового стажа (дети-инвалиды) или его недостаточно для страховой пенсии. Социальные пенсии по старости назначаются на 5 лет позже общеустановленного пенсионного возраста.
Пенсия по гособеспечению положена госслужащим, космонавтам и летчикам-испытателям при выслуге лет или инвалидности. Также ее могут получать пострадавшие в природных катастрофах и их семьи. Еще она назначается социально незащищенным нетрудоспособным неработающим гражданам, которые не могут получать страховую пенсию по ряду причин.