Социальные пенсии проиндексируют на 14,75%

Страховая пенсия и фиксированная выплата к ней с 1 января увеличатся на 7,3%. В 2026 году они вырастут с 1 февраля на 4,5%, с 1 апреля на 5,5%, в 2027 году — с 1 февраля на 4%, с 1 апреля на 4,1%. Средний размер страховой пенсии по старости на конец 2024 года составит 22 376 рублей, на конец 2025 года — 24 059 рублей.