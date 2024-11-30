Сечин: постоянное изменение налогообложения негативно влияет на нефтяную отрасль

Кроме того, глава «Роснефти» обратил внимание, что на чистую прибыль компании негативно повлияла и курсовая переоценка валютных обязательств в связи с ослаблением национальной валюты. Так, по его словам, в течение третьего квартала рубль ослаб по отношению к юаню более чем на 10%. В то же время Сечин заметил, что чистая прибыль, относящаяся к акционерам, скорректированная на перечисленные неденежные эффекты, практически не изменилась год к году. Он напомнил, что забота об акционерах остается ключевым приоритетом компании.