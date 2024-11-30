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Сечин: постоянное изменение налогообложения негативно влияет на нефтяную отрасль

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Постоянное изменение системы налогообложения отрицательно влияет на работу российской нефтяной отрасли. Об этом заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин, слова которого приводятся в сообщении компании.

Источник: Chi Shiyong/VCG/ТАСС

«Постоянное изменение системы налогообложения негативно сказывается на деятельности отрасли», — сказал он.

В частности, отметил Сечин, на показатель чистой прибыли «Роснефти» за девять месяцев, относящейся к акционерам, отрицательно повлияло повышение ставки налога на прибыль до 25% с 2025 года. «В соответствии с требованиями МСФО это привело к пересчету отложенного налога с негативным эффектом на прибыль в 0,2 трлн рублей», — добавил глава компании.

Сечин подчеркнул, что эффективная реализация и уточнение параметров развития нескольких ключевых проектов «Роснефти» позволили в разы сократить отрицательный эффект от налоговых нововведений для акционеров компании.

Кроме того, глава «Роснефти» обратил внимание, что на чистую прибыль компании негативно повлияла и курсовая переоценка валютных обязательств в связи с ослаблением национальной валюты. Так, по его словам, в течение третьего квартала рубль ослаб по отношению к юаню более чем на 10%. В то же время Сечин заметил, что чистая прибыль, относящаяся к акционерам, скорректированная на перечисленные неденежные эффекты, практически не изменилась год к году. Он напомнил, что забота об акционерах остается ключевым приоритетом компании.

«8 ноября совет директоров рекомендовал промежуточные дивиденды в размере 36,47 рублей на акцию. Таким образом, полугодовая дивидендная доходность составляет 7,6%. В общей сложности на выплату дивидендов предлагается направить 386,5 млрд рублей, или 50% чистой прибыли за первое полугодие 2024 года, в полном соответствии с корпоративной дивидендной политикой», — указал он.