«Роснефть» возобновила выкуп собственных акций на открытом рынке

«В условиях высокой волатильности на фондовом рынке и с учетом обеспечения прав и интересов действующих акционеров компания возобновила выкуп собственных акций на открытом рынке в рамках ранее одобренной советом директоров программы», — приводятся в сообщении «Роснефти» слова Сечина.
Совет директоров «Роснефти» в апреле одобрил возобновление программы приобретения акций на открытом рынке и продление сроков ее реализации до 31 декабря 2026 года. Максимальный объем выкупа не превысит 102,6 млрд рублей ($1,13 млрд), что соответствует объему средств, который не был израсходован в рамках предыдущих этапов программы.
Как отмечала компания, количество приобретаемых на открытом рынке акций будет зависеть от рыночной конъюнктуры в период действия программы.
Совет директоров «Роснефти» в августе 2018 года одобрил параметры первой в истории компании программы приобретения акций на открытом рынке на сумму до $2 млрд, рассчитанной до конца 2020 года. Весной 2020 года параметры программы были скорректированы. В конце 2021 года компания завершила второй этап программы buy back, во время которого приобрела на открытом рынке около 81 млн акций на общую сумму $370 млн. В марте 2022 года совет директоров «Роснефти» решил возобновить программу выкупа акций и продлить срок ее действия до конца 2023 года.