«Роснефть» возобновила выкуп собственных акций на открытом рынке

Совет директоров «Роснефти» в августе 2018 года одобрил параметры первой в истории компании программы приобретения акций на открытом рынке на сумму до $2 млрд, рассчитанной до конца 2020 года. Весной 2020 года параметры программы были скорректированы. В конце 2021 года компания завершила второй этап программы buy back, во время которого приобрела на открытом рынке около 81 млн акций на общую сумму $370 млн. В марте 2022 года совет директоров «Роснефти» решил возобновить программу выкупа акций и продлить срок ее действия до конца 2023 года.