Путин утвердил бюджет Федерального фонда ОМС на 2025−2027 годы

В рамках демографической политики в 2025—2027 годах предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета фонда бюджету Фонда пенсионного и социального страхования РФ на оплату медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовой период, а также проведение профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни в 2025 году планируется в сумме 12,2 млрд руб., в 2026 году — 12,1 млрд руб., в 2027 году — 12,1 млрд руб. с учетом прогнозируемого уровня рождаемости.