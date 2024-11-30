Путин утвердил бюджет Федерального фонда ОМС на 2025−2027 годы

Доходы
Общий объем доходов бюджета фонда на 2025 год планируется в сумме 4,339 трлн руб., на 2026 год — 4,777 трлн руб., на 2027 год — 5,161 трлн руб.
В 2025 году размер страховых взносов на ОМС и налоговых доходов увеличится по сравнению с предыдущим годом на 551,5 млрд руб. (+17%), в 2026 году — на 404 млрд руб. (+10,6%), в 2027 году — на 359,2 млрд руб. (+8,5%).
Основным источником доходов бюджета фонда являются страховые взносы на ОМС, на долю которых приходится в 2025 году 86,5%, в 2026 году — 86,9%, в 2027 году — 87,3%.
В бюджете фонда предусматриваются межбюджетные трансферты из федерального бюджета на 2025 год в размере 537,4 млрд руб., на 2026 год — 571,3 млрд руб., на 2027 год — 596,2 млрд руб.
Расходы
Расходы бюджета фонда на 2025 год прогнозируются в сумме 4,475 трлн руб. с приростом к предыдущему году на 590,1 млрд руб. или на 15,2%, на 2026 год — 4,832 трлн руб. (прирост 357 млрд руб. или 8%), на 2027 год — 5,162 трлн руб. (прирост 329,6 млрд руб. или 6,8%).
В структуре расходов бюджета фонда на долю субвенций приходится более 80%. В бюджете фонда предусмотрена субвенция для распределения по субъектам РФ на 2025 год в размере 3,639 трлн руб., на 2026 год — 3,925 трлн руб., на 2027 год — 4,193 трлн руб.
«Планируемый размер субвенции обеспечивает подушевой норматив финансового обеспечения базовой программы ОМС на 2025 год в размере 21 080,3 ₽, на 2026 год — 22 733,2 ₽, на 2027 год — 24 287,9 ₽, который предусмотрен в проекте программы госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», — говорится в пояснительной записке.
Объем дефицита бюджета фонда на 2025 год прогнозируется в сумме 136,617 млрд руб., на 2026 год — 55,444 млрд руб. и на 2027 год — в сумме 787,237 млн руб.
Высокотехнологичная медпомощь и демографическая политика
На финансовое обеспечение специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, включенной в базовую программу ОМС, оказываемой федеральными медицинскими организациями, на 2025 год запланировано 250,9 млрд руб., на 2026 год — 270,3 млрд руб., на 2027 год — 288,6 млрд руб.
На оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу ОМС, в бюджете фонда планируются целевые средства с учетом увеличения на темп роста заработной платы и индекс потребительских цен, по прогнозу социально-экономического развития РФ на 2025 год, в сумме 141,2 млрд руб., на 2026 год — 149,7 млрд руб., на 2027 год — 157,9 млрд руб.
Документ также устанавливает коэффициент удорожания стоимости медицинских услуг для расчета тарифа страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработающего населения на 2025 год в размере, равном 1,712, на 2026 год — 1,891, на 2027 год — 2,049.
В рамках демографической политики в 2025—2027 годах предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета фонда бюджету Фонда пенсионного и социального страхования РФ на оплату медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовой период, а также проведение профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни в 2025 году планируется в сумме 12,2 млрд руб., в 2026 году — 12,1 млрд руб., в 2027 году — 12,1 млрд руб. с учетом прогнозируемого уровня рождаемости.