ООН: Китай и Россия лидируют в восстановлении заработной платы

В своем ежегодном обзоре динамики заработной платы Международная организация труда (МОТ) при ООН отметила, что неравенство в оплате труда внутри стран сократилось с начала этого столетия, причем наиболее выраженным снижение оказалось в более бедных странах. Анализ МОТ тенденций неравенства в этом столетии не учитывает всплеска инфляции, и сопоставимые данные доступны только до 2021 года. К тому времени в двух третях стран, включенных в выборку (на них приходится 73% всех наемных работников), наблюдалось снижение неравенства в оплате труда с 2000 года.
Во многих странах мира зарплаты в 2022 году не поспевали за ростом цен на энергоносители, продукты питания и другие товары и услуги, что привело к резкому снижению реальной заработной платы. В 2023 году такая ситуация сохранилась, но в 2024 году отмечаются явные признаки восстановления уровней оплаты труда, говорится в статье WSJ.
Это был самый быстрый прирост за последние 15 лет.
Самое ощутимое восстановление оплаты труда зафиксировано в Азии, тогда как Европа и Северная Америка отстают по темпам роста. При этом в большинстве богатых стран «Большой двадцатки» и во многих бедных странах реальная зарплата остается ниже уровня, наблюдавшегося до пандемии COVID-19.
В 1-й половине этого года реальная заработная плата оставалась ниже, чем в 2019 году, в Германии, Франции, Италии и Великобритании, а также в Японии и Южной Корее. Снижение располагаемого дохода способствовало волне поражений правящих партий на недавних выборах.
В США реальная заработная плата повысилась всего на 1,4%, в то время как в Канаде наблюдался существенный прирост.
В Китае этот показатель с 2019 году подскочил на 27%. В России реальная заработная плата резко выросла с начала 2023 года, что во многом объясняется изменением структуры рынка труда с начала конфликта на Украине.
При этом потребительские расходы в Европе остаются низкими, поскольку многие домохозяйства предпочитают увеличивать сбережения в ожидании новых экономических потрясений, включая возможность трансатлантического торгового конфликта после избрания Дональда Трампа президентом США. Потребительские расходы сократились и в Китае, где спад на рынке недвижимости спровоцировал рост сбережений домохозяйств.
Однако разрыв в доходах между наиболее и наименее оплачиваемыми работниками мира остается большим.
«Это означает, что покупательная способность медианного наемного работника в странах с низким уровнем дохода составляет около 6% от покупательной способности медианного наемного работника в странах с высоким уровнем дохода», — заявили в МОТ.