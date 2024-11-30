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ООН: Китай и Россия лидируют в восстановлении заработной платы

Согласно отчету, опубликованному ООН на этой неделе, во многих развитых странах реальная заработная плата растет по мере снижения инфляции, но остается ниже допандемийного уровня. Однако самый резкий прирост зарплат ООН зафиксировала в Китае и России, пишет Пол Хэннон в статье для The Wall Street Journal.

Марина Светлова
Автор Финансы Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

В своем ежегодном обзоре динамики заработной платы Международная организация труда (МОТ) при ООН отметила, что неравенство в оплате труда внутри стран сократилось с начала этого столетия, причем наиболее выраженным снижение оказалось в более бедных странах. Анализ МОТ тенденций неравенства в этом столетии не учитывает всплеска инфляции, и сопоставимые данные доступны только до 2021 года. К тому времени в двух третях стран, включенных в выборку (на них приходится 73% всех наемных работников), наблюдалось снижение неравенства в оплате труда с 2000 года.

Во многих странах мира зарплаты в 2022 году не поспевали за ростом цен на энергоносители, продукты питания и другие товары и услуги, что привело к резкому снижению реальной заработной платы. В 2023 году такая ситуация сохранилась, но в 2024 году отмечаются явные признаки восстановления уровней оплаты труда, говорится в статье WSJ.

По данным МОТ, в 1-й половине 2024 года средняя мировая заработная плата была на 2,7% выше, чем за аналогичный период 2023 года, когда она увеличилась в годовом выражении на 1,3% после снижения на 1,5% в 2022 году.

Это был самый быстрый прирост за последние 15 лет.

Самое ощутимое восстановление оплаты труда зафиксировано в Азии, тогда как Европа и Северная Америка отстают по темпам роста. При этом в большинстве богатых стран «Большой двадцатки» и во многих бедных странах реальная зарплата остается ниже уровня, наблюдавшегося до пандемии COVID-19.

В 1-й половине этого года реальная заработная плата оставалась ниже, чем в 2019 году, в Германии, Франции, Италии и Великобритании, а также в Японии и Южной Корее. Снижение располагаемого дохода способствовало волне поражений правящих партий на недавних выборах.

В США реальная заработная плата повысилась всего на 1,4%, в то время как в Канаде наблюдался существенный прирост.

В Китае этот показатель с 2019 году подскочил на 27%. В России реальная заработная плата резко выросла с начала 2023 года, что во многом объясняется изменением структуры рынка труда с начала конфликта на Украине.

МОТ подчеркнула, что в Великобритании, Японии и Италии реальная заработная плата остается ниже уровней, зафиксированных в 2008 году, когда финансовый кризис вверг многие богатые экономики в глубокую рецессию.

При этом потребительские расходы в Европе остаются низкими, поскольку многие домохозяйства предпочитают увеличивать сбережения в ожидании новых экономических потрясений, включая возможность трансатлантического торгового конфликта после избрания Дональда Трампа президентом США. Потребительские расходы сократились и в Китае, где спад на рынке недвижимости спровоцировал рост сбережений домохозяйств.

Однако разрыв в доходах между наиболее и наименее оплачиваемыми работниками мира остается большим.

По оценкам МОТ, в 2021 году 10% наименее обеспеченных работников зарабатывали 250 долларов в месяц, в то время как 10% наиболее обеспеченных зарабатывали 4199 долларов в месяц.

«Это означает, что покупательная способность медианного наемного работника в странах с низким уровнем дохода составляет около 6% от покупательной способности медианного наемного работника в странах с высоким уровнем дохода», — заявили в МОТ.

В глобальном масштабе 10% работников с самой низкой заработной платой зарабатывают всего 0,5% от общей заработной платы, в то время как 10% с самой высокой заработной платой получают 38% от мирового фонда заработной платы.