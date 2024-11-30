ООН: Китай и Россия лидируют в восстановлении заработной платы

В своем ежегодном обзоре динамики заработной платы Международная организация труда (МОТ) при ООН отметила, что неравенство в оплате труда внутри стран сократилось с начала этого столетия, причем наиболее выраженным снижение оказалось в более бедных странах. Анализ МОТ тенденций неравенства в этом столетии не учитывает всплеска инфляции, и сопоставимые данные доступны только до 2021 года. К тому времени в двух третях стран, включенных в выборку (на них приходится 73% всех наемных работников), наблюдалось снижение неравенства в оплате труда с 2000 года.