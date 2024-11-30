Опрос: Юные россияне считают новостройками все, что не хрущевка

Для 33,7% опрошенных новостройками являются дома, построенные не более года назад, для 35,8% — не более 5 лет. Мнение, что жилье, построенное не более 10−15 лет назад, — это все еще новостройка, допускают 6,3% респондентов.
Почти каждый пятый опрошенный, 18,9%, относят к новостройкам только дома, которые строятся непосредственно в данный момент. По словам директора компании «Жилфонд» Александра Чернокульского, такое мнение может быть распространено в профессиональной среде из-за юридического статуса строящегося жилья. Согласно большинству нормативов РФ, как только дом сдается в эксплуатацию, он автоматически переходит в категорию готового жилья. «И в аналитических отчетах такие дома уже числятся на вторичном рынке, и квартиры в них продаются как готовое жилье, а не как новостройки», — поясняет эксперт.
Распределение мнений о том, что такое новостройка, оказалось достаточно равномерным среди жителей разных населенных пунктов. Однако жители небольших городов и поселков чаще всего не готовы рассматривать дома старше 5 лет как новостройки. Часто на восприятие влияет качество строительства и проблемы, возникающие при эксплуатации. Так, дом, который уже подвергся, например, капитальному ремонту, сложно назвать новым. «Не секрет, что качество строительства в мегаполисах и в регионах может существенно различаться, поэтому срок первого ремонта или первые проблемы в эксплуатации могут наступать в регионах раньше», — отмечает Чернокульский.
Среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга более 40% считают новостройкой дом, которому не более 5 лет, 18% — только здание, строящееся в данный момент, а 20% — дом, который был построен в этом году и точно не более года назад. Здание, построенное 10−15 лет назад, новостройкой могут назвать 17% жителей двух столиц, а 3,4% считают, что новостройка — это все, что не хрущевка и не сталинка.
Аналитики отмечают, что за вариант «новостройкой может считаться любой дом, построенный после 90-х» проголосовали только респонденты 18−25 лет. Для всех остальных возрастных категорий такое определение оказалось не совсем подходящим. Однако большинство совсем молодых респондентов и людей среднего возраста сошлись во мнении, что новостройка — это дом, который построен совсем недавно — не более 1 года или хотя бы 5 лет назад. Вариант, что новостройка может быть возведена и 10−15 лет назад, допускают только молодые люди от 18 до 35 лет. Более старшее поколение считает, что дом должен быть существенно моложе. При этом респонденты старше 60 лет либо затруднились ответить, либо ответили, что новостройка — это дом, который строится в данный момент.
Директор департамента коммуникационной политики финансового маркетплейса «Выберу.ру» Анна Романенко считает, что понятие «новостройка» очень размылось за последние несколько лет. После объявления о старте новых льготных ипотечных программ среди застройщиков началась гонка, которая усиливалась экономической турбулентностью. Выросла досрочная сдача объектов, а покупатели привыкли к тому, что новые дома появляются каждый день.
Как отмечает эксперт, расхождение есть и в восприятии ремонта: раньше «новым ремонтом» обычно считали классическую отделку, которой не более 15 лет, а теперь большинство молодых респондентов «новым» называют ремонт, сделанный не более двух лет назад. При этом люди, родившиеся в середине 90-х и позже, чаще меняют квартиры — не только в периметре родного города, но и в пределах России и мира. Для них понятие «новостройка» означает дом, который сдан совсем недавно. В то же время нельзя утверждать, что молодые люди не разбираются в старом жилом фонде. «Сейчас мы видим тренд на сталинские квартиры, которые молодые семьи предпочитают новостройкам. Для них важно сохранять при ремонте отпечаток эпохи в виде высоких потолков, специфичных окон и стеклянных дверей», — резюмировала Романенко.