Опрос: Юные россияне считают новостройками все, что не хрущевка

Как отмечает эксперт, расхождение есть и в восприятии ремонта: раньше «новым ремонтом» обычно считали классическую отделку, которой не более 15 лет, а теперь большинство молодых респондентов «новым» называют ремонт, сделанный не более двух лет назад. При этом люди, родившиеся в середине 90-х и позже, чаще меняют квартиры — не только в периметре родного города, но и в пределах России и мира. Для них понятие «новостройка» означает дом, который сдан совсем недавно. В то же время нельзя утверждать, что молодые люди не разбираются в старом жилом фонде. «Сейчас мы видим тренд на сталинские квартиры, которые молодые семьи предпочитают новостройкам. Для них важно сохранять при ремонте отпечаток эпохи в виде высоких потолков, специфичных окон и стеклянных дверей», — резюмировала Романенко.