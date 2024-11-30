Норвегия заработала более $115 миллиардов за счет вытеснения российского газа

«Норвегия подключилась ко всем пакетам антироссийских санкций ЕС с отдельными изъятиями. При этом санкции двойственно сказались на норвежской экономике. С одной стороны, норвежцы солидно заработали на вытеснении российского газа в Европе, обеспечив себе из-за высоких цен более 115 миллиардов долларов сверхдоходов. С другой стороны, Осло пошел на демонтаж двусторонних торгово-экономических отношений», — сказал он.
По словам посла, норвежские компании полностью прекратили деятельность и ушли из России. Вложения норвежского Государственного пенсионного фонда «Глобал» в акции российских компаний снизились с 3,1 миллиарда долларов в 2021 году до 140,13 миллиона долларов по состоянию на январь 2024 года.
«Двусторонняя торговля сведена к минимуму и ограничена узким перечнем неподсанкционных товаров. Особенно сильно пострадали норвежские судоремонтные предприятия на севере Норвегии (в частности, “Кимек” в Киркенесе), которые под давлением властей были вынуждены отказаться от контрактов на ремонт и обслуживание российских рыболовных судов и провести массовые увольнения сотрудников», — сказал Корчунов.
Многие страны Европы в 2022 году лишились — частично или полностью — газа от «Газпрома». Весной он сократил или прекратил поставки в Болгарию, Польшу, Финляндию, Нидерланды, Германию и Данию, в основном ссылаясь на невыполнение указа президента об оплате в рублях или на другие технические причины. К осени прекратились поставки по основному маршруту — «Северному потоку». Прокачка по балансирующему белорусскому маршруту «Ямал — Европа» также остановилась, а по украинскому — ощутимо снизилась.
В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.