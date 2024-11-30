Материнский капитал в 2025 году составит 676 тыс. рублей

Ожидается, что в 2026 году маткапитал увеличится еще на 4,5% — до 706 836 рублей. В 2027 году он вырастет на 4% — до 735 109 рублей. Такой будет сумма, если в семье один ребенок, родившийся начиная с 1 января 2020 года, либо если все дети родились до 2020 года.
Если второй, третий или последующий ребенок рожден (усыновлен) начиная с 1 января 2020 года и семья ранее не получала маткапитал, выплата в 2025 году составит 893 835 рублей, в 2026-м — 934 058 рублей, в 2027-м — 971 420 рублей.
Если семья получила маткапитал за первого ребенка, доплата за второго составит в 2025 году 217 тыс. рублей. Индексация маткапитала происходит с 1 февраля.
Расходы бюджета на маткапитал предусмотрены в 2025 году на сумму 536,71 млрд рублей, в 2026 году — 574,95 млрд рублей, в 2027 году — 612,04 млрд рублей, в том числе с учетом выплат гражданам, проживающим за пределами России.