Материнский капитал в 2025 году составит 676 тыс. рублей

Ожидается, что в 2026 году маткапитал увеличится еще на 4,5% — до 706 836 рублей. В 2027 году он вырастет на 4% — до 735 109 рублей. Такой будет сумма, если в семье один ребенок, родившийся начиная с 1 января 2020 года, либо если все дети родились до 2020 года.