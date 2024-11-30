Каким будет курс рубля на неделе со 2 по 8 декабря 2024: прогноз эксперта

«Быстрое ослабление рубля на прошедшей неделе, вероятно, в основном было связано с временным ростом спроса на иностранную валюту из-за новых санкций против отдельных российских банков и рисков возникновения инфраструктурных проблем с внешнеторговыми расчетами», — напомнила она.