Каким будет курс рубля на неделе со 2 по 8 декабря 2024: прогноз эксперта

«Быстрое ослабление рубля на прошедшей неделе, вероятно, в основном было связано с временным ростом спроса на иностранную валюту из-за новых санкций против отдельных российских банков и рисков возникновения инфраструктурных проблем с внешнеторговыми расчетами», — напомнила она.
В начале недели наблюдался резкий рост волатильности, который мог также объясняться возросшей геополитической напряженностью.
Однако ситуация стабилизировалась после словесных интервенций представителей Банка России и правительства.
«Кроме того, ЦБ РФ объявил о приостановке регулярной покупки иностранной валюты для Минфина в рамках бюджетного правила», — пояснила Наталья Ващелюк.
В результате общий объем ежедневной продажи валюты Банком России и Минфином увеличится с 4,2 до 8,4 млрд руб., что несколько снизит давление на рубль.
Налоговый период также оказал поддержку национальной валюте во второй половине недели. На предстоящей неделе волатильность на валютном рынке, вероятно, останется повышенной, поэтому диапазоны колебаний валютных курсов будут широкими.
«Курс доллара может находиться в коридоре 103−112 рублей, юаня — 14,1−15,3 рубля», — спрогнозировала эксперт.
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