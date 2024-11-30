Какие законы вступают в силу в России с 1 декабря 2024 года

С 1 декабря вступает в силу закон от 23 ноября 2024 года № 391-ФЗ, освобождающий участников специальной военной операции от уплаты исполнительского сбора, который взимают за несвоевременное погашение долга. Этим же законом с новобранцев, заключивших контракт с 1 декабря 2024 года, спишут все кредитные и судебные долги до 10 миллионов рублей. Также продлен срок приостановки исполнительных производств в отношении участников СВО с 30 до 180 дней.