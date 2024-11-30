Какие законы вступают в силу в России с 1 декабря 2024 года

Повысят пенсии отдельным категориям граждан
С 1 декабря пенсионеры, отметившие 80-летний юбилей в ноябре, получат повышенную фиксированную выплату к пенсии. На аналогичную доплату могут рассчитывать и граждане с I группой инвалидности. Доплата предоставляется только по одному из оснований.
Ее размер составляет 100% фиксированной выплаты к пенсии. В 2024 году эта сумма составляет 8134 рубля 88 копеек. Если выплата уже была удвоена по причине установления I группы инвалидности, то повторное повышение после 80-летия не предусмотрено.
Госуслуги упростят процесс компенсации за средства реабилитации
С 1 декабря через портал «Госуслуги» можно будет подать заявление на получение информации о компенсации за приобретенные средства реабилитации для инвалидов. Приказ Минтруда России № 603н, вступающий в силу с этой даты, позволяет уведомлять граждан о размере компенсации через личный кабинет на портале.
Компенсация может быть выплачена по месту жительства, пребывания или фактического проживания инвалида. Технические средства реабилитации (ТСР) по программе реабилитации можно получить бесплатно, купить самостоятельно с последующей компенсацией или использовать электронный сертификат.
Участников спецоперации освободят от исполнительского сбора
С 1 декабря вступает в силу закон от 23 ноября 2024 года № 391-ФЗ, освобождающий участников специальной военной операции от уплаты исполнительского сбора, который взимают за несвоевременное погашение долга. Этим же законом с новобранцев, заключивших контракт с 1 декабря 2024 года, спишут все кредитные и судебные долги до 10 миллионов рублей. Также продлен срок приостановки исполнительных производств в отношении участников СВО с 30 до 180 дней.
Запретят вывоз драгоценного металлолома
С 1 декабря по 31 мая 2025 года в России вводится временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов, а также продуктов, содержащих их соединения, согласно постановлению Правительства № 1603.
Под ограничения также подпадут металлические отходы и лом, покрытые драгоценными металлами, а также другие отходы и лом, содержащие драгоценные металлы или их соединения, и отходы и лом электротехнических и электронных устройств.
Установят право на экспорт алмазов и бриллиантов
С 1 декабря 2024 года начнет действовать Указ Президента РФ от 18 сентября 2024 года № 808. Согласно этому указу, государственные унитарные предприятия и учреждения, которые определены региональными властями, смогут экспортировать природные алмазы и бриллианты из государственных хранилищ.
Кроме того, организации, занимающиеся добычей природных алмазов, получат право самостоятельно осуществлять продажу крупных партий необработанных алмазов в соответствии с порядком, установленным Министерством финансов России.
Установят уголовную ответственность за фальшивые налоговые документы
С 4 декабря 2024 года вступит в силу закон от 23 ноября 2024 года № 406-ФЗ, которыйсущественно ужесточает ответственность за совершение налоговых правонарушений, связанных с представлением подложных документов. В частности, за сбыт и представление подложных счетов-фактур и налоговых деклараций предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
Для лиц, занимающихся подачей таких деклараций, также могут быть применены штрафные санкции в размере от 100 до 300 тысяч рублей или принудительные работы сроком до четырех лет. В случаях, когда подобная деятельность связана с извлечением значительных доходов, нарушителям грозит лишение свободы на тот же срок.
Особенно жесткие меры будут применять к деяниям, совершенным группой лиц по предварительному сговору. В этом случае наказание может включать принудительные работы до пяти лет или лишение свободы сроком до семи лет с дополнением в виде штрафа до 800 тысяч рублей.
Отменят зоны территориального развития
С 23 декабря будет отменен режим зон территориального развития, введенный в 2011 году. Это связано с более привлекательными альтернативами для регионов и инвесторов, такими как особые экономические зоны.
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