Исследование показало падение спроса на свинину в РФ за год на 53%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 ноября. /ТАСС/. Потребление свинины в России в 2024 году сократилось на 53%, спрос на картофель снизился на 33%, на третьем месте — чай с падением в 30% относительно показателей за аналогичный период 2023 года. Об этом говорится в исследовании «Контур. Маркета», поступившем в распоряжении ТАСС.
«Больше всего сократилось потребление свинины — на 53%. Продажи картофеля упали на 33%, чая — на 30%, курицы — на 17%, хлеба — на 15%, индейки — на 14%, кофе и сливочного масла — на 12%. Несмотря на общий спад, спрос на маргарин и яйца заметно вырос. Продажи маргарина выросли на 10%, а яиц — на 9%», — отмечается в исследовании.
По словам аналитика «Контур. Маркета» Дарьи Жигалиной, такое снижение спроса на свинину можно объяснить тем, что потребители решили заменить ее другим продуктом. «Это свидетельствует о том, что покупатели охотнее выбирают взамен другие продукты животного происхождения, например, курицу. Еще снижение спроса на свинину может быть связано с тем, что в последние годы в России были случаи, вследствие которых покупатели начали сомневаться в качестве и безопасности продукта», — пояснила она, уточнив, что регулярно появляются слухи о болезнях среди свиного поголовья, и даже если это не соответствует действительности, то все равно влияет на потребительское поведение.
Всего аналитики изучили 150 млн чеков, выданных в розничных магазинах и других торговых точках России, и сравнили данные за осень 2024 года с аналогичным периодом 2023 года.