Исследование показало падение спроса на свинину в РФ за год на 53%

По словам аналитика «Контур. Маркета» Дарьи Жигалиной, такое снижение спроса на свинину можно объяснить тем, что потребители решили заменить ее другим продуктом. «Это свидетельствует о том, что покупатели охотнее выбирают взамен другие продукты животного происхождения, например, курицу. Еще снижение спроса на свинину может быть связано с тем, что в последние годы в России были случаи, вследствие которых покупатели начали сомневаться в качестве и безопасности продукта», — пояснила она, уточнив, что регулярно появляются слухи о болезнях среди свиного поголовья, и даже если это не соответствует действительности, то все равно влияет на потребительское поведение.