ЕЭК одобрила квоту на беспошлинный ввоз в Россию сливочного масла

Изначально российская сторона запрашивала льготу в размере до 30 тыс. тонн. По данным Росстата, цены на сливочное масло с начала года выросли на 25,7%. «Руспродсоюз» сообщал, что наценка торговых сетей на этот продукт превышает 70%. Вице-премьер Дмитрий Патрушев в конце октября поручил ведомствам в течение двух недель принять меры для сохранения стабильной ситуации на рынке.