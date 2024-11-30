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ЕЭК одобрила квоту на беспошлинный ввоз в Россию сливочного масла

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) одобрил тарифную льготу на импорт сливочного масла в Россию, следует из пресс-релиза организации. Квота для ввоза составит не более 25 тыс. тонн сливочного масла. Также ЕЭК предоставила аналогичную льготу для Армении, но в меньшем объеме до 2 тыс. тонн. Меры будут действовать до 15 июня 2025 года.

Источник: Monika Grabkowska/CC0

«Введение меры необходимо для обеспечения дополнительного предложения сливочного масла на внутреннем рынке с целью сдерживания роста цен и недопущения дефицита. Поставляемое масло может быть использовано как для производства пищевой продукции, так и для реализации в розничной торговле», — рассказал министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

Изначально российская сторона запрашивала льготу в размере до 30 тыс. тонн. По данным Росстата, цены на сливочное масло с начала года выросли на 25,7%. «Руспродсоюз» сообщал, что наценка торговых сетей на этот продукт превышает 70%. Вице-премьер Дмитрий Патрушев в конце октября поручил ведомствам в течение двух недель принять меры для сохранения стабильной ситуации на рынке.