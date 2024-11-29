Yle: дочерняя компания «Лукойла» откроет четыре новые АЗС в Финляндии

По его информации, станции будут расположены в Хельсинки, Луумяки, Оулу и Туусуле. Yle отмечает, что в 2024 году компания также открыла новые АЗС в других финских населенных пунктах, включая Виитасаари, Симо и Лахти. Одна из станций, которые Teboil планирует открыть в 2025 году, будет находиться в 50 км от границы с РФ. Ранее на этом участке располагалась станция техобслуживания Teboil.
Как пишет yle, операционная прибыль компании в 2021 году составляла более €19 млн, однако в 2023 году снизилась до 210 тыс. В Финляндии Teboil работает с года своего основания, в этой стране у нее действует около 400 предприятий. Некоторыми АЗС управляет центральное руководство компании, а некоторыми — предприниматели, арендующие у Teboil помещение станции и отвечающие за ее работу.
Teboil основана в 1934 году. Согласно Парижскому мирному договору, в 1947 году компания стала собственностью СССР и была частью «Союзнефтеэкспорта». Как указано на сайте финского предприятия, в 2005 году российский «Лукойл» стал владельцем компании. Согласно последним доступным данным, суммарные инвестиции Oy Teboil Ab с 2005 по 2020 год составили $347 млн.