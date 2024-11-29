Yle: дочерняя компания «Лукойла» откроет четыре новые АЗС в Финляндии

По его информации, станции будут расположены в Хельсинки, Луумяки, Оулу и Туусуле. Yle отмечает, что в 2024 году компания также открыла новые АЗС в других финских населенных пунктах, включая Виитасаари, Симо и Лахти. Одна из станций, которые Teboil планирует открыть в 2025 году, будет находиться в 50 км от границы с РФ. Ранее на этом участке располагалась станция техобслуживания Teboil.