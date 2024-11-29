«Яков и партнеры»: продажи новостроек в 2025 году могут сократиться до 35%

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Количество сделок с первичной недвижимостью на территории РФ может снизиться на 19%-35% в 2025 году на фоне уменьшения доступности ипотеки и сокращения покупательской способности. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании «Яков и партнеры», которое есть в распоряжении ТАСС.
«В России с учетом текущих тенденций объем продаж новостроек в 2025 году может сократиться на 19−35%. В базовом сценарии это означает уменьшение продаж с 7,5 трлн рублей в 2023 году до 5,3 трлн рублей в 2025 году», — говорится в материалах.
Как пояснили аналитики, во многом такой прогноз связан с падением спроса на ипотечные кредиты в РФ на фоне изменения условий льготных программ, повышения ключевой ставки Центральным банком, а также общим снижением покупательской способности.
«Рост себестоимости строительства, наряду с сокращением рынка создает угрозу для устойчивости девелоперов. В этих условиях часть проектов может быть отменена или отложена, а застройщики начнут активно сокращать издержки», — прогнозирует директор практики «Недвижимость и развитие территорий» «Яков и партнеры» Анна Данченок.
В материалах добавляется, что падение рынка и рост себестоимости строительства могут привести к тому, что 30% девелоперов в РФ в 2025 году могут зафиксировать убытки.