«Яков и партнеры»: продажи новостроек в 2025 году могут сократиться до 35%

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Количество сделок с первичной недвижимостью на территории РФ может снизиться на 19%-35% в 2025 году на фоне уменьшения доступности ипотеки и сокращения покупательской способности. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании «Яков и партнеры», которое есть в распоряжении ТАСС.