Выбор вместо: ЦБ открывает голосование за символы для новой тысячной купюры

Модернизированные купюры в 1 тыс. и 5 тыс. рублей Центробанк выпустил в обращение 16 октября 2023 года. Но если пятитысячная банкнота, посвященная Уральскому федеральному округу, не вызвала дискуссий, то вокруг тысячной разразились ожесточенные споры. На ее оборотной стороне были расположена построенная в XVII веке дворцовая церковь в Казанском кремле, в которой сейчас находится Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан. Причем в светских целях здание используется уже с начала советских времен, тогда же с бывшей церкви сняли крест. В дизайн тысячной купюры сооружение так и попало — без креста. При этом рядом изображена башня Сююмбике с полумесяцем, что вызвало шквал критики в сторону ЦБ со стороны православных активистов.