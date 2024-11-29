Выбор вместо: ЦБ открывает голосование за символы для новой тысячной купюры

Старт народного голосования по выбору объектов для оборотной стороны модернизированной купюры в 1 тыс. рублей анонсировал Центробанк. В шорт-лист вошли 25 символов Приволжского округа. «Банкнотный» плебисцит начнется в 10 утра 29 ноября и продлится до 12 декабря, когда и подведут итоги. «Известия» также запускают очередной этап нашего проекта «Новые банкноты» — впервые его провели в 2021 году, когда выбирали достопримечательности для 5 тыс. и 1 тыс. Уже 28 ноября мы открыли в соцсетях голосование, которое продлится до 5 декабря. Как показали результаты предыдущих опросов, выбор читателей оказался весьма провидческим. В этот раз после нескольких часов голосования среди объектов лидирует Музейно-выставочный центр «Самара космическая».
Почему Центробанк решил создать дизайн оборотной стороны купюры в 1 тыс. рублей заново
Судьба у обновленной тысячной купюры выдалась нелегкая. Осенью прошлого года ее торжественно презентовал ЦБ, а через пару дней отозвал, поскольку изображение на оборотной стороне вызвало большой общественный резонанс. На бывшей христианской церкви, находящейся на территории Казанского кремля, не было креста, а мусульманскую башню венчал полумесяц.
Справка «Известий»
Модернизированные купюры в 1 тыс. и 5 тыс. рублей Центробанк выпустил в обращение 16 октября 2023 года. Но если пятитысячная банкнота, посвященная Уральскому федеральному округу, не вызвала дискуссий, то вокруг тысячной разразились ожесточенные споры. На ее оборотной стороне были расположена построенная в XVII веке дворцовая церковь в Казанском кремле, в которой сейчас находится Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан. Причем в светских целях здание используется уже с начала советских времен, тогда же с бывшей церкви сняли крест. В дизайн тысячной купюры сооружение так и попало — без креста. При этом рядом изображена башня Сююмбике с полумесяцем, что вызвало шквал критики в сторону ЦБ со стороны православных активистов.
Почти год ушло у регулятора на размышления, в ходе которых он пришел к выводу, что нужно не корректировать уже имеющееся изображение на оборотной стороне 1 тыс. рублей, а, как отметила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, сделать шаг назад и разработать дизайн заново. Поскольку, пояснила она, символы должны объединять, а не вызывать споры. Также из-за неоднозначной реакции в обществе на предыдущий дизайн, что признала председатель ЦБ, решили отказаться от изображения на купюрах культовых сооружений.
Интересно, что год назад после того, как Центробанк отозвал обновленную купюру из обращения, «Известия» провели голосование в рамках проекта «Новые банкноты» о том, каким читатели видят выход из сложившейся ситуации. Самый распространенный ответ, который выбрало подавляющее большинство (свыше 60%) участников опроса, — избегать изображений культовых сооружений на купюрах.
Также сейчас ЦБ при выборе объектов для оборотной стороны модернизированной тысячи решил прибегнуть к народному голосованию (по этой же схеме планируется работать и над оставшимися тремя купюрами, которые намечены к модернизации, — номиналом в 500, 50 и 10 рублей).
Какие объекты Приволжского округа ЦБ выдвинул на голосование
28 ноября регулятор на заседании Консультативного совета по банкнотам представил 25 символов Приволжского округа, которые вошли в шорт-лист для народного голосования. Их выбрали из 40 объектов, предложенных участниками экспертных групп по Приволжскому округу.
Среди представленных на голосование символов: памятник Салавату Юлаеву в Уфе, здание Вятского художественного музея в Кирове, главный корпус Казанского федерального университета, Жигулевская ГЭС на Волге в Самарской области, Музейно-выставочный центр «Самара космическая», Монумент Матери-покровительнице в Чебоксарах, Монумент Славы в Самаре, Музей истории Оренбурга, несколько музеев-усадеб, которые связаны с Пушкиным, Чайковским, Центр семьи в Казани
Во время заседания Консультативного совета его участники выдвигали предложение сократить список для голосования, поскольку многие объекты вызывали у них сомнения. Например, несколько типичных усадеб, которые лишены узнаваемости. Даже знаменитая в Болдино, которая навсегда связана с именем великого Александра Сергеевича Пушкина, мало чем отличается от множества других по всей стране. Также критика звучала и в адрес, мягко говоря, не слишком выдающихся в архитектурном плане объектов. Но точку в спорах поставила Эльвира Набиуллина, которая предложила все-таки окончательный выбор сделать гражданам.
Как и когда можно будет проголосовать за объект на обновленную тысячу.
Голосование начнется в 10:00 29 ноября и закончится 12 декабря, когда и будут подведены итоги. Выбрать можно только один объект (это отследят по IP-адресу). Но это не значит, что на оборотной стороне купюры будет красоваться один символ. Как пояснил зампред ЦБ Сергей Белов, в основном используются три группы изображений: первого плана, для которых объекты должны быть узнаваемы и задавать тему, второго плана (поддерживают основную тему, дополняют ее и создают общий фон) и третьего (микроузоры, микрорисунки). Итоговый дизайн банкнот утвердит совет директоров Банка России, цель по срокам презентации новой банкноты — вторая половина 2025 года, сообщил Сергей Белов.
«Известия» спросили трех участников заседания о том, на какой объект выпал бы их выбор. Они заявили, что самый очевидный — памятник Салавату Юлаеву в Уфе.
— При всей моей любви к архитектуре по совокупности я бы выбрал памятник Салавату Юлаеву, — сказал профессор кафедры коммуникативного дизайна Российского государственного художественно-промышленного университета им. С. Г. Строганова Дмитрий Мордвинцев.
По совокупности — это узнаваемость, историческая ценность, художественность изображения. Профессор Строгановки также выделил Саратовскую консерваторию и Музей истории в Оренбурге.
А фотограф Владимир Клавихо-Телепнев, который также лидерство отдал памятнику Салавату Юлаеву, отметил красоту и русский стиль здания Самарского академического театра имени Горького. Поддержавший коллег руководитель Школы дизайна НИУ ВШЭ Арсений Мещеряков всё же посоветовал подумать о том, чтобы использовать для оборотной стороны тысячной купюры образ А. С. Пушкина. Конечно, музей-усадьба Болдино достаточно типичная. Но, как считает представитель Вышки, можно было бы сделать коллаж с лицом великого поэта.
«Известия» не стали дожидаться начала официального голосования и запустили свое, альтернативное для наших читателей уже 28 ноября, как только появился шорт-лист с символами. Опрос будет проходить до 5 декабря включительно в соцсетях нашего издания. По итогам нескольких часов голосования в четверг среди читателей «Известий», пока лидирует Музейно-выставочный центр «Самара космическая».