ВТБ предупредил об атаках мошенников через Whatsapp под видом работников ЖКХ

«Обман, замаскированный под помощь, может обернуться серьезными финансовыми проблемами. Пока экран вашего телефона заблокирован, хакеры могут делать с его содержимым все, что угодно — в том числе взламывать ваши личные кабинеты на госсервисах и выводить деньги из банковских приложений. Никакой кнопки “назад” здесь уже не существует. Поэтому единственный и самый надежный совет — не разговаривайте с незнакомцами и уж тем более не принимайте от них какие угодно ссылки и программы. Все это — фишинговый и очень опасный контент», — добавил Чугунов.