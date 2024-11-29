ВТБ предрекает шторм на рынке процентных ставок

«Мы не собираемся пересматривать стратегию, наши намерения суммарно по двум годам (2024 и 2025 гг.) выполнить двухлетнюю чистую прибыль по стратегии. То есть, с таким стратегическим посылом мы вошли в бизнес-планирование. Это сложная задача из-за того, что банки вплотную приблизились к бурной воде с сильным штормом, потому что реализовался процентный риск, в 2025 году он достигнет полноценного как бы шторма, потому что мы прогнозируем, например, повышение ключевой ставки в декабре до 23% и ее сохранение на протяжении всего 2025 года. То есть это, по сути, шторм на процентном рынке», — говорит Пьянов.
Трехлетняя стратегия развития группы была сосредоточена на достижении чистой прибыли в размере 435 млрд рублей в 2024 году и примерно 520 млрд рублей в 2025 году, что совокупно составляет 955 млрд рублей. Однако позднее ВТБ повысил прогноз прибыли на 2024 год до 550 млрд рублей. Руководство пообещало обнародовать текущий прогноз на 2025 год во время презентации финансовых результатов 2024 года.
Дмитрий Пьянов отметил, что бизнес-модель банка эффективно функционирует за счет привлечения заемных средств от розничных клиентов и их размещения в высококачественные корпоративные облигации. Это предполагает кредитование корпоративных эмитентов таких облигаций под ставку «ключ», увеличенную на 6 процентных пунктов, что соответствует доходности на капитале около 30% практически на весь срок кредита. Пока это не оказывает значительного негативного влияния на пруденциальное макроэкономическое регулирование, подчеркнул топ-менеджер.
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