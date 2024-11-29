ВТБ предрекает шторм на рынке процентных ставок

«Мы не собираемся пересматривать стратегию, наши намерения суммарно по двум годам (2024 и 2025 гг.) выполнить двухлетнюю чистую прибыль по стратегии. То есть, с таким стратегическим посылом мы вошли в бизнес-планирование. Это сложная задача из-за того, что банки вплотную приблизились к бурной воде с сильным штормом, потому что реализовался процентный риск, в 2025 году он достигнет полноценного как бы шторма, потому что мы прогнозируем, например, повышение ключевой ставки в декабре до 23% и ее сохранение на протяжении всего 2025 года. То есть это, по сути, шторм на процентном рынке», — говорит Пьянов.