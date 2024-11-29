В РФ изменился расчет цены нефти Urals для налогов

В 2023 году была одобрена поправка в Налоговый кодекс, согласно которой Россия должна была перейти на российский внебиржевой индекс СПбМТСБ при расчете налогов для нефтяной отрасли с 2024 года. Однако затем начало использования индикатора СПбМТСБ было сдвинуто на 2025 год. Позднее замминистра финансов РФ Алексей Сазанов заявил, что этот индикатор вообще не будет использоваться.