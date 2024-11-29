В Прибалтике назвали дату отключения от российской энергосети

«В настоящее время Эстония, Латвия и Литва работают в системе IPS/UPS, где частота электроэнергии централизованно регулируется Россией. Синхронизация электроэнергетических систем стран Балтии с континентальной европейской синхронной зоной произойдет 9 февраля 2025 года», — говорится в сообщении.
В Elering утверждают, что синхронизация с континентальной Европой позволит странам Балтии иметь независимое, стабильное и надежное управление частотой и повысит энергобезопасность.
По данным компании, проект получит поддержку Европейского союза в размере около 1,2 миллиарда евро, что покроет до 75% приемлемых расходов.
В 2018 году страны Балтии, Польша и Еврокомиссия подписали в Брюсселе политическое соглашение о синхронизации электросетей трех стран Балтии с сетями континентальной Европы. Ожидалось, что до 2025 года страны Балтии должны окончательно выйти из энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия, Литва) и подключиться к энергосистеме континентальной Европы, что позволит им добиться «энергонезависимости от России».