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В Прибалтике назвали дату отключения от российской энергосети

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Латвия, Литва и Эстония намерены отключиться от российской электроэнергетической сети 8 февраля 2025 года, сообщила эстонская энергетическая компания Elering.

Источник: © РИА Новости

«В настоящее время Эстония, Латвия и Литва работают в системе IPS/UPS, где частота электроэнергии централизованно регулируется Россией. Синхронизация электроэнергетических систем стран Балтии с континентальной европейской синхронной зоной произойдет 9 февраля 2025 года», — говорится в сообщении.

В Elering утверждают, что синхронизация с континентальной Европой позволит странам Балтии иметь независимое, стабильное и надежное управление частотой и повысит энергобезопасность.

По данным компании, проект получит поддержку Европейского союза в размере около 1,2 миллиарда евро, что покроет до 75% приемлемых расходов.

В 2018 году страны Балтии, Польша и Еврокомиссия подписали в Брюсселе политическое соглашение о синхронизации электросетей трех стран Балтии с сетями континентальной Европы. Ожидалось, что до 2025 года страны Балтии должны окончательно выйти из энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия, Литва) и подключиться к энергосистеме континентальной Европы, что позволит им добиться «энергонезависимости от России».