В преддверии «черной пятницы» спрос на услуги логистов подскочил до 50%

Роман Судоргин, основатель портала по грузоперевозкам Main Transport, отметил, что рост отправок из Дальневосточного ФО вполне объясним — перестраиваются логистические цепочки, а большинство товаров, приобретаемых в «черную пятницу», и ранее производилось в Китае. Разница вероятно в том, что ранее эти товары могли первоначально доставляться на склады в Москве, но теперь, с бурным развитием складской инфраструктуры в регионах, необходимость такой усложненной логистики снижается. Интересна ситуация с СЗФО, экспорт из которого растет опережающими темпами, а вот импорт просаживается. Так, по данным DPD, в ТОП-3 округов-получателей СЗФО в первом полугодии 2024 года уступил свое место Южному ФО.