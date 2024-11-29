В Молдавии заявили, что не намерены платить долг «Газпрому»

«Газпром» пытается обусловить дальнейшие поставки выплатой несуществующего долга. Мы не собираемся оплачивать эту задолженность", — сказал Речан в интервью телеканалу Moldova 1.
Одними из главных условий, на которых руководство «Газпрома» согласилось в октябре 2021 года продлить контракт на поставку газа в Молдавию на следующие пять лет, было погашение долга за топливо и своевременные платежи. На переговорах Кишинев настоял на международном аудите долга за газ, который числится на балансе газораспределительной компании «Молдовагаз», и обязался представить результаты к 1 мая 2022 года. В сентябре 2023 года правительство Молдавии предложило выплатить российскому газовому холдингу $8,6 млн, а остальное списать.
К проблеме вернулись на фоне планов Украины прекратить транзит российского газа по своей территории. Речан заявил сегодня, что, согласно контракту, «Газпром» «обязан доставить газ к границам республики по альтернативному маршруту» и взять на себя дополнительные расходы. В то же время накануне молдавский министр энергетики Виктор Парликов заявлял, что обе стороны нарушали положения контракта, поэтому он может быть в одностороннем порядке расторгнут каждой из них. Так, молдавская сторона просрочила обязательства по урегулированию задолженности и обвиняет «Газпром» в нарушении обязательств по объемам поставок.
После сокращения поставок в 2022 году Кишинев стал направлять российский газ в Приднестровье. Там его внушительная часть используется для выработки электроэнергии для Молдавии. В случае потери этого источника Молдавию ждет новое повышение тарифов на электроэнергию, которую придется импортировать из Румынии.