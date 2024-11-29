В Молдавии заявили, что не намерены платить долг «Газпрому»

К проблеме вернулись на фоне планов Украины прекратить транзит российского газа по своей территории. Речан заявил сегодня, что, согласно контракту, «Газпром» «обязан доставить газ к границам республики по альтернативному маршруту» и взять на себя дополнительные расходы. В то же время накануне молдавский министр энергетики Виктор Парликов заявлял, что обе стороны нарушали положения контракта, поэтому он может быть в одностороннем порядке расторгнут каждой из них. Так, молдавская сторона просрочила обязательства по урегулированию задолженности и обвиняет «Газпром» в нарушении обязательств по объемам поставок.