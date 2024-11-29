В Канаде черед суд требуют от Google продать рекламный сервер DFP и биржу AdX

«Бюро по конкуренции подает иск к Google за мешающее свободной конкуренции поведение в сфере технологических сервисов интернет-рекламы в Канаде. После тщательного расследования бюро подало заявление в Трибунал по конкуренции, стремясь (действовать.— “Ъ”) в интересах канадцев», — говорится в распространенном документе (цитата по ТАСС).